Serata di festa alla Casa di Riposo di San Michele Mondovì

Lo scorso venerdì 18 luglio, alla Casa di Riposo di San Michele Mondovì, si è tenuta una serata speciale all’insegna della convivialità: una super cena a base di pizza, musica e dolci.

Un sentito ringraziamento alla direttrice Chiara, al personale e alla cucina per l’ottima organizzazione, al vicesindaco Andrea, al presidente AVO, alla pasticceria La Bicocca per le deliziose risole offerte, e a Giampiero e Renato per l’accompagnamento musicale. Un grazie anche a noi volontarie, sempre con il cuore.