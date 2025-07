Domani a Mondovì il Consiglio Comunale si riunisce sulla terrazza dell'ex Palazzo dei Gesuiti

Si riunirà sulla terrazza dell'ex Palazzo dei Gesuiti a Mondovì Piazza il consiglio comunale di Mondovì che, anche quest'anno, ripropone la versione itinerante nei rioni e nelle frazioni cittadine.

All'ordine del giorno: comunicazione su prelievi dal fondo di riserva ordinario e di cassa; provvediamneti per la salvaguardia degli quilibri di bilancio, l'approvazione della convenzione per la concessione degli spazi della Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri a Breo per lo sviluppo dell'offerta formativa del Politecnico di Torino e del CPIA (Centro formazione per adulti). Il consiglio procederà poi con la nomina di un nuovo componente della commissione edilizia e per l'osservatorio permanente sul commercio a seguito di dimissioni. Infine ordini del giorno e interrogazioni presentati dai gruppi di minoranza.

Il consiglio inizierà alle 20.45 in seduta pubblica, sarà possibile seguirlo anche in streaming sui social del Comune di Mondovì.