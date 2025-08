Cerco l'amore vero, ma sembra impossibile trovarlo da solo

Perché non provare con Anna&Anna? Un'agenzia che ascolta, supporta e ti aiuta a incontrare persone compatibili. Con eventi esclusivi e consulenze personalizzate, il percorso verso la felicità può essere più semplice di quanto pensi.

Non lasciare che la paura ti fermi: il vero amore potrebbe essere proprio dietro l'angolo. Contattaci e inizia il tuo viaggio con Anna&Anna!

Chiamaci, ti ascolteremo, siamo aperti anche ad agosto, il numero è 3403848047

"Perché con noi, anche i cuori solitari trovano la loro metà!"

Messaggi che valgono più di mille parole…

Ecco una parte di conversazione con Caterina:

E questo è l’invito di Carlo che ha ascoltato i nostri consigli:

È un’Agenzia per Single attiva da 22 anni sul territorio piemontese e ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

Questa settimana abbiamo selezionato alcuni annunci di persone che, come te, stanno cercando una persona con la quale condividere la propria vita.

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci che leggerai di seguito sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente chiamare il numero che trovate accanto a ogni annuncio.

Annunci per lei

Single, 38 anni

Bell'uomo, 38 anni, informatico, ama fare sport, le passeggiate al tramonto, ma anche una buona cena in un ristorantino trovato, per caso, non gli piacciono le donne che pensano che la vita sia solo un gioco, anche se lui prende quasi tutte le difficoltà' con il sorriso. Se ti piace quello che ha scritto, chiama al 3403848047!

Lui single, 48 anni

Alto, bruno, bellissimi occhi azzurri, 48 anni, architetto, bell'uomo, romantico. Cerca una compagna che ami ridere e apprezzare la vita, con cui condividere passeggiate mano nella mano, ma anche la vita quotidiana. Se ti incuriosisce, contattalo al 3403848047!

Lui single, 58 anni

Uomo galante, molto affascinante, alto, bruno brizzolato, 58 anni, farmacista, benestante e con un cuore generoso. Cerca una compagna con cui condividere la bellezza della vita: risate, passeggiate nel parco, cene deliziose e viaggi. Se ti interessa, chiama al 3403848047!

Lui single, 67 anni

Il classico signore elegante, distinto, 67enne, ex imprenditore industriale, bell'uomo, molto alto, facoltoso, vive solo, vedovo, senza figli, cerca compagna, se sei una signora semplice, carina contattalo al. Chiama al 3403848047!

Annunci per Lui

Lei single, 33 anni

33anni, cassiera supermercato, bionda, occhioni verdi, fisico atletico, cerca un compagno serio e affidabile. Pronta a dare il massimo, vuole costruire qualcosa di vero. Le piace viaggiare e cucinare per chi ama. Se sei interessato, chiama al 340 3848047!

Lei single, 41 anni

Piemontese, operaia settore dolciario, italiana, 41 anni, molto carina, alta, fisico sinuoso, cerca un uomo con cui costruire una relazione seria e condividere la vita quotidiana. Non è sicuramente in cerca di avventure, ma di un legame autentico. Se pensi di avere anche tu questo desiderio, chiama al 340 3848047!

Lei single, 52 anni

Affascinante, castana, fisico snello, 52 anni, cuoca Scuole Materne, bella e ironica. Cerca un uomo, anche più maturo, che apprezzi la buona cucina e una conversazione interessante. Lei è semplice, con un cuore grande e un sorriso contagioso. Se ti interessa, chiama al 3403848047!

Lei single, 63 anni

Piemontese, 63 anni, bella signora, giovanile, biondina, occhi celesti con un cuore grande e una casa ordinata e accogliente. Vedova, senza figli, vive sola, cerca un compagno, anche più maturo, per condividere deliziosi piatti, buona compagnia, e tanto affetto. Se anche tu ti senti solo, chiamala al 3403848047! Lei aspetta solo di conoscerti!

Stai cercando una relazione duratura? L’hai trovata tra questi “Annunci per Lei oppure per Lui”? Se ne vedi uno interessante chiamaci subito al numero +39 340 384 8047, ti metteremo in contatto con la persona che ti interessa!

Seguici anche Facebook e Instagram per trovare altri “Annunci per Lei oppure per Lui”.

Per qualsiasi informazione, ecco i contatti:

ANNA & ANNA

TELEFONO: +39 340 384 8047

EMAIL: annaeannacarm@libero.it

SITO WEB: https://annaeanna.net/

INDIRIZZO UFFICIO: Piazza Sant’Agostino,16 – 10022 Carmagnola (TO)

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente chiamare il numero che trovate accanto a ogni annuncio.