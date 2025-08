Valorizzazione del Liberty, Sacchetto (Fdi): "Ordine del giorno per tutelare il patrimonio cuneese e piemontese"

Riceviamo e pubblichiamo:

Un Ordine del giorno depositato dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia in Regione intitolato “Valorizzazione e promozione del patrimonio architettonico Liberty della Regione Piemonte nell'ambito delle strategie culturali e turistiche regionali, anche in relazione alla candidatura di Torino a Capitale Europea della Cultura 2033” impegna la Giunta regionale a riconoscere il patrimonio Liberty del Piemonte come risorsa strategica per la promozione culturale, turistica ed economica della Regione, nonché come elemento di eccellenza artistica e identitaria da custodire, valorizzare e promuovere anche a livello internazionale, quale testimonianza di una stagione creativa che ha contribuito in modo significativo alla definizione dell’identità culturale del Piemonte.

“Il Piemonte possiede un patrimonio architettonico e culturale Liberty tra i più vasti e qualificati d'Europa – sostiene il Consigliere Regionale Claudio Sacchetto, firmatario del documento - che si esprime in modo capillare su tutto il territorio regionale, spaziando dalla città di Torino, che ospita numerosi esempi di edilizia residenziale e pubblica in stile Art Nouveau, alla zona del Viale degli Angeli di Cuneo, alle località termali piemontesi, ai villini e alle residenze estive del Lago Maggiore, fino al ricco patrimonio scultoreo e monumentale di molte aree cimiteriali, tale ricchezza ha radici storiche profonde: il Liberty piemontese si sviluppò a partire dall’Esposizione internazionale di arte decorativa moderna del 1902, tenutasi al Parco del Valentino a Torino divenuta capitale italiana del Liberty”.

Il turismo, anche e soprattutto nella sua accezione architettonica, artistica e culturale, rappresenta oggi uno dei motori principali dell'economia piemontese e la Regione ha promosso campagne promozionali, investito in infrastrutture ricettive, sviluppato itinerari culturali e tematizzati (tra cui quelli sul Liberty), integrato digitalizzazione e promozione dell’offerta turistica sostenibile e incentivato partenariati pubblico-privati.

“Tenendo presente che la città di Torino è ufficialmente candidata a Capitale Europea della Cultura 2033, all’interno di un percorso più ampio che avvicini Torino, il Piemonte ed anche Cuneo, al riconoscimento Unesco di capitale internazionale del Liberty, abbiamo chiesto l’impegno della Giunta Regionale a sostenere, in collaborazione con il Comitato promotore "Torino Capitale Unesco del Liberty", la realizzazione di un progetto di comunicazione integrata (cartacea, audiovisiva, digitale e social) che documenti e promuova la diffusione del Liberty su tutto il territorio piemontese ed a considerare la possibilità di favorire, attraverso specifiche linee di finanziamento, la realizzazione di contenuti editoriali, video, percorsi tematici, mostre permanenti e itinerari turistico-culturali ed a sostenere e accompagnare, con risorse finanziarie e umane, il percorso di candidatura di Torino a Capitale Unesco del Liberty unitamente agli altri siti piemontesi come Cuneo, promuovendo l’internazionalizzazione del patrimonio Liberty piemontese attraverso attività di supporto tecnico, operativo e comunicativo, relazioni istituzionali e inserimento della proposta nei programmi strategici regionali e nazionali di valorizzazione culturale e turistica”, conclude Sacchetto.