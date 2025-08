A Vicoforte la Settimana Estiva Nazionale Lagatiana per famiglie di bambini e bambine con Trisomia 21

Si svolgerà dal 3 al 10 agosto 2025 la XXV Settimana Estiva Nazionale Lagatiana per famiglie di bambini e bambine con Trisomia 21 presso Casa Regina Montis Regalis di Vicoforte in provincia di Cuneo.

Si tratta di uno degli eventi del progetto inclusivo “25 anni a Vicoforte: con le diverse note si suona nell’orchestra” realizzato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

La Settimana permette alle famiglie di incontrarsi con tempi differenti da quelli quotidiani e con la concentrazione che solo una settimana residenziale può consentire. Le famiglie avranno pertanto modo di lavorare insieme, confrontarsi e formarsi attraverso un'esperienza strutturata ed arricchita dalla presenza di esperti altamente qualificati. L’evento permette a ciascun componente della famiglia di vivere insieme questo momento di formazione.

Per i genitori si prevedono incontri di gruppo con specialisti ed esperti; inoltre, il gruppo di lavoro offrirà l'opportunità di trattare alcune tematiche “delicate” con l'aiuto e il sostegno di professionisti. La possibilità di vivere insieme il tempo quotidiano permette di stabilire un rapporto di fiducia tra i partecipanti.

Le bambine ed i bambini con Trisomia 21: saranno affidati agli animatori per i momenti ludici e ricreativi, i volontari li accompagneranno ai laboratori nei quali incontreranno specialisti di comprovata esperienza.

I fratelli e sorelle avranno occasioni di confronto loro riservati, in base all’età, che permetteranno di elaborare il loro essere Siblings. Le attività saranno proposte ai ragazzi e alle ragazze fino ai 17 anni, un previsto un percorso dedicato dai 12 anni.

Per l’equipe degli specialisti è previsto un incontro quotidiano finalizzato allo scambio di informazioni professionali sugli incontri avuti durante il giorno.

Volontari: dopo la formazione ricevuta nei mesi antecedenti la Settimana Estiva continuerà giornalmente con momenti di confronto e verifica delle attività svolte finalizzato a migliorare l’offerta di animazione dei bimbi con Trisomia. Sarà un’occasione di crescita personale del singolo attraverso lo scambio con tutti i partecipanti anche attraverso la testimonianza di scelte di vita.

LA STORIA

Le Settimane Estive Nazionali nascono più di 40 anni fa su intuizione Salvatore Lagati pedagogista di origini siciliane, che fu tra i primi a capire l’importanza dell’incontro tra famiglie accomunate dalla presenza di un bambino con disabilità all’interno del proprio nucleo, offrendo loro l’opportunità di confrontarsi per condividere un percorso di genitorialità.

Nasce nel 2001 a Vicoforte, sul suo modello residenziale la Settimana Estiva è rivolta alle famiglie con figli con Trisomia 21. Da allora si è ripetuta ogni anno, ampliando il numero dei partecipanti e legandosi sempre più al comune di Vicoforte, patrocinante insieme al comune di Mondovì, e sviluppando un legame indissolubile con Casa Regina Montis Regalis, parte integrante del Santuario, presso cui si svolge l’iniziativa.

Nel 2013 Lagati inizia a delegare una parte dell’organizzazione ad alcuni volontari del Flauto Magico e nel 2015 ne affida la completa gestione. Nel 2017 viene fondata ufficialmente l'Associazione di Volontariato “Flauto Magico” onlus. Nel 2019 diventa Organizzazione di Volontariato denominata Flauto Magico ODV iscritta al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS ) come richiesto dalla normativa vigente.

Ogni anno i soci lavoravano per arricchire la proposta sostenuti dalle verifiche dell’anno precedente.

Dal 2019 il percorso è stato innovato con interventi specifici per fascia di età 0- 5 anni e 6-12 anni e dal 2024 con il progetto “ Con le diverse note si suona nell’orchestra” in collaborazione con l’Atletica Mondovì.

L’organizzazione di volontariato Flauto Magico ODV che gestisce l’evento, fa parte delle R.O.S.E. gli “Organizzatori delle Settimane Estive” insieme alle Associazioni Vita 21, CaroAnto Onlus e Guarda con il Cuore. L’evento viene realizzato in 4 sedi distribuite in differenti regioni: Piemonte - Valle d’Aosta dal 1997, Trentino Alto Adige dal 1978, Friuli Venezia Giulia - Veneto dal 1995 e Sicilia dal 2012. I referenti sono coordinati e formati dal dott. Salvatore Lagati che garantisce gli stessi obiettivi ed impostazione per tutte le Settimane Estive Nazionali Lagatiane.