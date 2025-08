Volley B/M, VBC Mondovì al completo: completata la rosa per la stagione 2025/26

Il palleggiatore fiorentino Davide Giovannetti è l'ultima new entry del VBC Mondovì per la stagione 2025/2026

In questi giorni il Direttore Tecnico Francesco Revelli e la dirigenza del VBC MONDOVI’ hanno completato l’organico della prima squadra partecipante al Campionato Nazionale di Serie B, che prenderà il via nel week-end dell’ 11-12 Ottobre e terminerà nel week-end del 9-10 Maggio 2026.

Agli ordini di coach Vittorio Bertini e del suo aiuto Matteo Brignone ci saranno il palleggiatore Leonardo Polizzi, gli opposti Emanuele Bosio e Leonardo Genesio, gli schiacciatori Michael Menardo, Marco Garelli, Filippo Camperi e Giovanni Bellanti, i centrali Alessandro Coppa, Matteo Caldano, Matthias Berutti e Stefano Catena, il libero Daniele Candela, a cui aggiungere le ultime due new entry, ossia il secondo libero Fabio Garello, che sino allo scorso anno aveva giocato come schiacciatore, ed il palleggiatore fiorentino Davide Giovannetti, classe 2001, proveniente dai Lupi di S. Croce, con cui ha anche disputato due stagioni in A2.

Senza dubbio la rosa monregalese si presenta completa e di buon livello tecnico, un dosato mix di giocatori di esperienza, che nella loro carriera hanno già disputato campionati di serie B e di serie A, e di giovani pieni di entusiasmo e di voglia di ben figurare.

L’ inizio della preparazione è stato fissato per lunedì 25 Agosto: inizialmente si lavorerà principalmente sull’aspetto fisico e sul fondo per incamerare benzina, nonché sulla tecnica individuale, mentre successivamente ci si concentrerà maggiormente sul gioco e sugli schemi, disputando diversi allenamenti congiunti sia in casa che in trasferta.

I monregalesi hanno di fronte a sé sette settimane circa per poter lavorare senza pressioni e farsi così trovare pronti per l’inizio della regular season, in cui vogliono cercare di partire bene per incamerare punti preziosi e così mettere fieno in cascina per il prosiegui della stagione.