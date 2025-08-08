Lutto a Busca per la morte di “Fredo” Lovera, figura storica della banda di Castelletto ed ex assessore

È deceduto all’età di 83 anni, all’ospedale Carle di Cuneo, Chiaffredo Lovera, conosciuto da tutti a Busca con il diminutivo di Fredo.

Ex assessore e consigliere comunale di Busca, era una figura di riferimento nella frazione di Castelletto di Busca, dove ha lasciato un segno profondo nella comunità.

Dopo aver svolto l’attività di coltivatore diretto era da anni in pensione.

Fin da giovane ha sempre collaborato con il fratello Antonio, storico direttore della Banda musicale di Castelletto di Busca, fondata nel 1920, poco dopo la Prima guerra mondiale, da loro padre.

Grazie al loro impegno, il complesso bandistico ha formato intere generazioni di giovani musicisti, preservando e rinnovando una tradizione secolare.

Nato nel 1942, Lovera ha fatto parte dell’amministrazione comunale per quattro mandati consecutivi, dal 1975 al 1995, ricoprendo il ruolo di consigliere e, per due periodi (1985-1990 e 1994-1995), quello di assessore, collaborando con i sindaci Teresio Delfino e Angelo Rosso.

“Era una persona molto impegnata, conosciuta e stimata per la sua dedizione – ha dichiarato il sindaco di Busca Ezio Donadio. - In chi lo ha conosciuto lascia un ricordo autentico. Alla famiglia porgo le più sentite condoglianze da parte dell’Amministrazione comunale”.

Lascia il cognato Antonio con i nipoti e le rispettive famiglie.

Il funerale sarà celebrato domani, sabato 9 agosto, alle 10 nella chiesa parrocchiale di Castelletto di Busca.

II rosario sarà recitato questa sera, venerdì 8 agosto, alle 20 nella medesima chiesa.



