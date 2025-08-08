Genola, 140 sedie con braccioli ribaltabili: cercasi acquirente

Il Comune di Genola concede in vendita una parte dei suoi beni, con l’alienazione di 140 sedie in tessuto ribaltabili con braccioli.
Una notizia di certo “inusuale”, ma che può essere uno spunto per chi avesse necessità di un buon quantitativo di sedute, ovviamente a fronte di un’offerta in regola, a partire da un prezzo a base d’asta di 140 euro e che giunga conforme alle scadenze prestabilite.
Le sedute sono vendute nelle condizioni d’uso e di conservazione, nelle quali si trovano, declinando l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità al riguardo.
Eventuali documenti mancanti o non più in possesso del comune, dovranno essere richiesti dagli acquirenti, a proprie cura e spese.
I soggetti, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno far pervenire le offerte, in un plico sigillato, a mezzo posta (raccomandata, assicurata), o corriere privato, o mediante consegna a mano, entro le 12 di lunedì 11 agosto, al Comune di Genola, Ufficio Protocollo, Via Roma 25, 12040 Genola (CN).
Lo stesso plico, all’esterno, deve contenere le informazioni relative al concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo, indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni) e riportare la dicitura “NON APRIRE: contiene offerta per il bando per l’alienazione di nr. 140 sedute del Salone Manifestazioni di proprietà del Comune di Genola. Termine per la presentazione delle offerte: ore 12:00 del giorno 11.08.2025”.
Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportate invece le informazioni di tutti i singoli partecipanti. Il plico deve poi al suo interno due buste chiuse e sigillate o sottoscritte sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente: Busta 1 – Documentazione amministrativa / Busta 2 – Offerta economica.
Per recarsi di persona all’Ufficio Protocollo l’orario di servizio al pubblico: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.