"Le nostre Tex, Nebbia e Giada morte in meno di mezz'ora": probabile avvelenamento per tre cani da guardiania sulle alture di Demonte

Saranno le analisi condotte dall'istituto zooprofilattico di Cuneo a stabilire la causa della morte, avvenuta nel pomeriggio di martedì 12 agosto all'Alpe Tras del Mes sulle alture di Demonte, dei tre cani da guardiania della coppia di pastori Daniele Ozenda e Luana Lamberti.

Di certo non si tratta del primo caso del genere nella zona e, valutando i precedenti, pare più che probabile l'ipotesi di un avvelenamento per mano umana.

"Abbiamo visto i cani tremare improvvisamente, prima di accasciarsi a terra in preda alle convulsioni per poi morire nel giro di meno di mezz'ora - spiega, affranta, Luana. - Due anni fa era successa la stessa cosa, nello stesso luogo, con un altro nostro cane, in quel caso da conduzione. In sette anni di alpeggio il mio compagno ha perso ben nove cani, sempre in situazioni analoghe".

Tex, Nebbia e Giada erano tre femmine di Pastore da Montagna dei Pirenei, esemplari "antilupo" che stavano svolgendo il proprio compito ad alta quota. Presumibilmente sono incappate in un boccone avvelenato che ne ha causato il decesso.

Gli animali senza vita sono già stati portati all'istituto zooprofilattico e seguirà denuncia al Corpo Forestale.

"Non abbiamo parole - afferma Luana Lamberti - Siamo molto affezionati ai nostri cani, al di là del fatto che sono necessari per il nostro lavoro. Si sono ripetuti troppi casi e potrebbe succedere la stessa cosa a chiunque".