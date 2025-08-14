 / Attualità

Attualità | 14 agosto 2025, 14:19

Alba, raccolta straordinaria di rifiuti e sanzioni a Santa Rosalia. L'assessore Cavallo: “Una pulizia che fa bene alla città”

Intervento mirato e condiviso: risparmio per le casse comunali e messaggio di civiltà ai cittadini

L'assessore Roberto Cavallo, la consigliera Stefania Manassero, l’assessore Davide Tibaldi

Un tratto di strada a Santa Rosalia  ad Alba è oggi più pulito, grazie a un’operazione di raccolta straordinaria coordinata dall’assessorato all’Ambiente. L’intervento, frutto della collaborazione tra l’assessore Roberto Cavallo, la consigliera Stefania Manassero, l’assessore Davide Tibaldi e la Polizia Municipale, ha permesso di rimuovere materiale abbandonato e di differenziarlo per il corretto smaltimento.

"Abbiamo fatto risparmiare qualche centinaia di euro alla Città di Alba – sottolinea Cavallo – non un grande importo, ma la dimostrazione che insieme possiamo fare molto. Grazie all’aiuto della Polizia Municipale, sono stati trovati anche elementi che fanno risalire al trasgressore, che sarà sanzionato. Il materiale recuperato è stato differenziato, per quanto possibile, e il gestore passerà a raccoglierlo".

Per evitare malintesi, l’assessore chiarisce: "Se qualcuno dovesse vedere i sacchi lungo la strada, non si preoccupi: non è un nuovo abbandono, ma al contrario il risultato di una pulizia»"

redazione

