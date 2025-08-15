Ferragosto in provincia di Cuneo tra concerti, mostre e tradizioni

Il lungo ponte di Ferragosto si contraddistingue per tantissimi eventi legati alla festività dell’Assunta e per il tradizionale Concerto dell’Orchestra “B.Bruni” con diretta RAI.

Quest’ultimo evento si svolgerà a Prato Nevoso, nella conca Alpe Balma Alpet e occorre consultare il sito https://pratonevoso.com/ per avere tutte le informazioni relative.

A Mondovì è possibile visitare la Mostra dell’Artigianato Artistico che si sviluppa nel quartiere Piazza con molteplici eventi collaterali, chiese e musei aperti. Tutto su www.artigianatomondovi.it

Numerose le feste patronali e le occasioni per assistere o partecipare ad eventi folcloristici, balli, rievocazioni storiche, processioni.

Continua l’iniziativa Castelli Aperti con cui è possibile visitare luoghi straordinari di grande fascino. Elenco siti su www.castelliaperti.it

Restano tantissime le proposte di eventi outdoor, con escursioni enogastronomiche, festival, trekking e visite guidate in luoghi di montagna, collina e pianura, mostre d’arte e fotografiche, mercatini e rassegne culturali.

Ricordiamo che le attività all’aperto vanno programmate sempre consultando prima le previsioni meteo.

Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it

PRATO NEVOSO - FRABOSA SOTTANA

45° CONCERTO DI FERRAGOSTO

Venerdì 15 agosto appuntamento con la 45a edizione del Concerto Sinfonico di Ferragosto, che si terrà a Prato Nevoso (Frabosa Sottana). L'appuntamento televisivo e culturale da quasi mezzo secolo celebra la montagna piemontese con la musica classica dell'orchestra Bartolomeo Bruni in alta quota e in diretta nazionale su Rai 3, dalle 12.50 alle 14. https://www.orchestrabruni.it/news/elenco_news.asp

LUOGO DEL CONCERTO: Frazione Prato Nevoso, Alpe Balma Alpet (altitudine 1900 mt.).

Via di accesso: Strada Provinciale 327 Prato Nevoso - Artesina

N.B. la strada della Balma (a partire dal piazzale del Prel fino a località Balma) verrà chiusa al traffico veicolare (comprese biciclette), con apposita ordinanza (come da indicazione della prefettura), dalle ore 9 fino alle ore 16 e comunque fino a cessate esigenze. La chiusura potrebbe subire anticipi o posticipi in base alle condizioni di affluenza o a sopravvenute esigenze. La medesima strada sarà soggetta a divieto di sosta dei veicoli su tutta la tratta.

PROGRAMMA DEL CONCERTO



IN ONDA (FINO ALLE 14)

John Williams (1932)

da “Superman” - March

da “Harry Potter” - Harry’s Wondrous World

da “Schindler’s List” - Main Theme

da “Star Wars” - Main Title - The Imperial March - Yoda’s Theme - Throne Room and Finale

da “Indiana Jones” - Raiders March

FUORI ONDA

da “Jurassic Park” - Main Theme

da “Star Wars” Princess Leia’s Theme

da “1941” - March

https://pratonevoso.com/

CASTELLI APERTI

Venerdì 15 agosto straordinaria occasione per vivere il patrimonio storico in modo esperienziale e suggestivo. Attraverso il circuito di Castelli Aperti, con oltre sessanta dimore storiche, castelli, borghi, ville, musei e collezioni accoglieranno il pubblico con visite guidate, percorsi tematici, degustazioni e mostre.



Per informazioni dettagliate e aggiornamenti su tutte le aperture:

www.castelliaperti.it

Link articolo Castelli Aperti:

https://www.lavocedialba.it/2025/08/04/leggi-notizia/argomenti/eventi-17/articolo/la-granda-tra-castelli-musei-e-scenari-mozzafiato-la-provincia-di-cuneo-si-trasforma-in-un-i-1.html

***

ALBA

ALBA SOTTERRANEA

Venerdì 15 agosto possibili le visite ad Alba Sotterranea, con ritrovo 15 minuti prima presso piazza Risorgimento accanto al Comune. Turni in orario 10.30 - 15 - 16. Info: www.ambientecultura.it.

***

ACCEGLIO - SARETTO

VISAISA LIVE MUSIC

Venerdì 15 agosto, alle 21, presso Taverna Visaisa in frazione Saretto concerto di musica soul, funk e rock con Tealdi DJ Set.

***

BERGOLO

I SUONI DELLA PIETRA - ALTA LANGA

Venerdì 15 agosto, alle 21.15, presso il Teatro della Pietra, spettacolo “Piccolo viaggio sentimentale nell’operetta”. Info: https://www.comune.bergolo.cn.it/Eventi

***

BERNEZZO - SAN ROCCO

SAN ROCK

Venerdì 15 agosto pranzo di Ferragosto con la Pro Loco, alle 19 hamburger e patatine “American Night” e balli country con “Broken Heels”.

***

BORGO SAN DALMAZZO

MEMO 4345

Venerdì 15 agosto, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, apertura straordinaria di Memo 4345 nell’ex chiesa di Sant’Anna, percorso multimediale dedicato alla Shoah. Visite guidate alle 10.30, 14.30, 16.30. Info: 0171/266080 info@memo4345.it

***

BOVES - CASTELLAR

FESTA DELL’ASSUNTA

Venerdì 15 agosto, in frazione Castellar, celebrazioni religiose per la Festa dell’Assunta. Il mattino, giochi popolari e musica nel pomeriggio. In serata cena conviviale e concerto con “Elemento 90”.

***

CARAGLIO

FIACCOLATA E VISITE AL FILATOIO

Venerdì 15 agosto alle 11, 15.30 e 17.30 sono predisposte visite guidate all’antico setificio. Info: 0171/618300.

***

CASTELDELFINO

CONCERTO DI FERRAGOSTO

Venerdì 15 agosto, alle ore 16, nell’anfiteatro di piazza Santi del Popolo, concerto della Banda musicale “Conte Corrado Falletto”. A seguire aperitivo nel centro polifunzionale.

***

CASTELMAGNO

DANZE OCCITANE E LOU DALFIN IN CONCERTO

Giovedì 15 agosto, dalle 11, danze occitane di Daniela Mandrile presso il santuario di San Magno e a seguire gran ballo. Alle ore 16, concerto dei Lou Dalfin. Entrambi gli eventi sono parte della ricca rassegna estiva di Occit’Amo Festival. Info: 0175/43527 https://www.occitamo.it/

***

CEVA

MERCATINO

Venerdì 15 agosto appuntamento con l'antiquariato di Ferragosto a Ceva. Per le strade del centro storico, per tutta la giornata, stand con oggettistica, collezionismo, numismatica, libri, stampe, dischi, vintage, modernariato, artigianato e creazioni d'ingegno. Info: 0174/704620 - ufficio.manifestazioni@comune.ceva.cn.it

***

CHERASCO - RORETO

FESTA DELL’ASSUNTA

Venerdì 15 agosto alle ore 9.30 S. Messa con processione e alle 20 serata “Raviora comodà a Rurai”. Musica con Paolo Bagnasco orchestra. Info: 348 31 49 150 - 333 49 16 295.

CHERASCO

MOSTRA TOMMASO CASCELLA

Venerdì 15 agosto visitabile nelle storiche sale di Palazzo Salmatoris, la mostra con le opere dell’artista romano Tommaso Cascella. Orario: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30

Ingresso libero e gratuito. Info: https://www.turismoeventicherasco.it/ITA/eventi-e-mostre

***

CRISSOLO

FESTA DI FERRAGOSTO

Venerdì 15 si festeggia il Ferragosto con musica, caccia al tesoro, cocktail e birra no-stop.

***

ENTRACQUE

STREET FOOD E TRIBUTE BAND

Venerdì 15 agosto dalle 10 alle 24, nel centro storico “Mercanti in Fiera” stand di prodotti del territorio, enogastronomia d’eccellenza. Dalle 22.30 Tributo europeo ufficiale alla Disco Music. Info: differenteventsmc@gmail.com

***

FARIGLIANO - NAVIANTE

FESTA DI SAN ROCCO

Venerdì 15 agosto, ore 21.15, spettacolo comico con il trio "Geriatrio" (Pippo Bessone, Attilio Ferrua e Giampiero Gregorio). Info: 0173/76109.

***

FRABOSA SOPRANA

SAGRA DELLA RASCHERA

Venerdì 15 si svolgerà la 52a “Sagra della Raschera d’Alpeggio e del Bruss” appuntamento aperto a tutti e tutte per valorizzare il prodotto d'eccellenza delle valli monregalesi.

Venerdì 15 agosto dalle ore 10 alle 23 tradizionale sagra con i prodotti locali e delle vallate, sfilata storica con esibizione di gruppi folkloristici. Alle ore 14, in piazza Marconi, intrattenimento con il volo dei rapaci di Kazakistan dreaming, alle 15 Seven Dixie Band, la marching band itinerante per le vie di Frabosa, Compagnia del Teatro Scalzo con clown e truccabimbi e alle ore 21 in piazza Marconi I Trelilu nel loro nuovo spettacolo con le Madamé "Vieni, va!". Info: 0174/244 010.



***

FRABOSA SOTTANA

GROTTA DEL CAUDANO

Venerdì 15 agosto, alle ore 14.30, possibile la visita guidata alla Grotta del Caudano. Info: 331 87 57 807 -0174/244481.

***

GAIOLA

FESTA DELL’ASSUNTA

Venerdì 15 agosto, alle 9.30, consegna del sonetto al dedicato, S. Messa con processione partecipata dalla Banda Musicale di Demonte. Alle 13 pranzo presso il padiglione delle feste, alle 16 “Rottura delle Ule”, in serata aperitivo e ballo liscio con Maria Ravera. Info: 349 236 1 304 - 338 54 82 763.

***

MONDOVÌ

MOSTRA DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO

Venerdì 15 agosto sarà in pieno svolgimento la 57a edizione della “Mostra dell’Artigianato Artistico”, con oltre 100 espositori e artisti dislocati in un anello fra piazza Maggiore, via Gallo, salita al Belvedere e via Vitozzi, con porta di ingresso lungo via Vico. Laboratori creativi e 17 esposizioni distribuite fra palazzi, cripte, chiese, portici e locali storici. In serata spettacolo musicale con Francesco Baccini.

Venerdì 15 agosto continua la mostra dell’Artigianato Artistico e in serata spettacoli della compagnia “Ditta Poletti” e del rapper Nerone. Info: www.artigianatomondovi.it

MONDOVÌ

PIAZZA DI CIRCO

Venerdì 15 agosto, alle 21.30, il rione Piazza di Mondovì ospita Piazza di Circo, con una serie di spettacoli e appuntamenti dedicati a grandi e piccini. Info: https://www.piazzadicirco.it/

***

MONTEROSSO GRANA - FRISE

FESTA DI SAN BARTOLOMEO

Venerdì 15 agosto dalle 20.30 4° Memorial “Marco Durbano - Cicci” gara alla belotta a coppie sorteggiate. Info: 348 46 70 605.

MONTEROSSO GRANA

VISITE ECOMUSEO

Venerdì 15 agosto sono possibili le visite dalle 15 alle 18 al percorso museale dell’Ecomuseo Terra del Castelmagno con la mostra fotografica di Fulvio Beltrando incentrata sugli animali del territorio Parco Naturale del Monviso.

***

NEIVE

LANGHE PHOTO FESTIVAL 2025

Venerdì 15 agosto visitabile nel centro storico di Neive il Festival dedicato all’Arte Fotografica, con 8 mostre con oltre 250 fotografie esposte e promosso dall’Associazione Culturale LAC. Info: https://www.langhephotofestival.com/infoetickets

***

ORMEA

MERCATINI DEL CUORE

Venerdì 15 agosto, dalle 9 alle 19, nel centro storico di Ormea tornano i "Mercatini del Cuore - Artigianato, che passione!". Info: 338 65 71 053.

***

PAMPARATO

AGOSTO A PAMPARATO

Venerdì 15 agosto, alle 15 si colorerà la piazza con i gessetti e si passerà una giornata di gioco. Alle 21 serata liscio con la musica delle "Bolle blu". Info: 334 79 47 945.

***

PIETRAPORZIO - PONTEBERNARDO

FESTA DELL’ASSUNTA E DEL COMPATRONO SAN ROCCO

Venerdì 15 agosto alle ore 11 S. messa con processione e alle 19 cena sotto il tendone. A seguire musica occitana con Simonetta Baudino, Qu Ba Libre e Giovani suonatori della valle Stura. Info: ecomuseopastorizia@vallestura.cn.it

***

PREA

APERIPIZZA DI FERRAGOSTO

Venerdì 15 agosto dalle 18.30, AperiPizza no stop, musica dal vivo, a seguire DJ Set. Info con whatsapp: 350 02 29 064.

***

ROBURENT

LA MARCIA CORTA

Venerdì 15 agosto, con ritrovo e partenza alle 9.30 presso tensostruttura si svolgerà la 19esima edizione de "La marcia corta", 6km di corsa non competitiva immersi nel verde. Info: 333 54 69 648 - 349 55 26 104.

***

SAMPEYRE - BECETTO

FALÒ DI FERRAGOSTO

Venerdì 15 agosto alle ore 21 in borgata Becetto serata ferragostiana con accensione falò dell’Assunta e balli occitani intorno al fuoco.

SAMPEYRE

CONCERTO DI FERRAGOSTO

Venerdì 15 agosto alle ore 21 in piazza Vittoria concerto di Ferragosto con tribute band “Divina”.

***

SANTO STEFANO BELBO

FESTA DI SAN ROCCO

Venerdì 15 agosto dalle ore 19.30, serata di Ferragosto con dj set di Fabry Violino e la classica “costinata” in piazza Annibale Costa. Info: https://www.comune.santostefanobelbo.cn.it/

***

SERRAVALLE LANGHE

FESTA DELL’ASSUNTA

Venerdì 15 agosto dalla mattinata Ludobus e Mercatino dell’usato, pranzo con grigliata mista e alle 16 esibizione danza aerea. A seguire rassegna letteraria con Teresio Isoardi e cena con grigliata mista con accompagnamento “Glamour live music” DJ Set.

Info: 351 33 42 221

***

VERNANTE

SPETTACOLO PIROTECNICO - FESTA DELL’ASSUNTA

Venerdì 15 agosto, festa dell’Assunta patrona del paese, celebrazioni religiose solenni e processione della statua lungo le vie del borgo. Info: 0171/920550.

***

VINADIO

FESTA DELL’ASSUNTA

Venerdì 15 agosto alle ore 11 S. Messa, alle 12 l’Angelus, alle 15 benedizione famiglie e bambini. Alle ore 14 concerto presso la Casa del Randiere con Michelangelo Pepino, Marco Bellone e Fabio Banchio.

VINADIO

LE CHIAVI DELLO SPIRITO

Venerdì 15 agosto visitabile la mostra "Le chiavi dello spirito” dell’artista Franco Alessandria, presso le camere da sparo del Forte Albertino di Vinadio. Ingresso libero. Info: https://www.grandarte.it/

***

VIOLA

NOTTE VIOLA SUMMER FESTIVAL

Venerdì 15 agosto 2 giorni di musica, cibo e tanto divertimento. Una Line up d’eccellenza con 10 artisti, Stand gastronomici aperti in entrambi i giorni dalle ore 19. Possibilità di piazzare le tende gratuitamente. Info: 366 24 25 665