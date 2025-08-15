A Ferragosto 20 interventi per il Soccorso Alpino piemontese

È stato un Ferragosto relativamente tranquillo per i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, che nell’arco della giornata hanno gestito 20 interventi. Un numero sensibilmente inferiore rispetto ai 33 registrati domenica 3 agosto, ma comunque significativo per una festività che porta migliaia di persone in montagna.

Molti degli interventi hanno riguardato attività di supporto al Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte: le squadre a terra, operative nelle vallate, hanno collaborato per velocizzare le manovre del personale sanitario e permettere all’elicottero di garantire un’operatività più capillare in giornate di grande afflusso.

Tra gli episodi più delicati, quello avvenuto in Valle Pesio (CN), dove una squadra con un sanitario al seguito è intervenuta al Pian delle Gorre per soccorrere una persona colpita da shock anafilattico a seguito di punture di insetti. L’elevato affollamento della zona ha impedito l’atterraggio dell’elicottero: il paziente è stato quindi stabilizzato e trasportato con i mezzi di terra fino a un’area idonea per il recupero in volo. Da lì, è stato ospedalizzato in codice giallo