Attualità | 14 agosto 2025, 10:00

Genola, si è spenta ieri la maestra Cinzia Bottasso: “Caparbia come pochi, capace e vicina ai suoi alunni”

Oggi il rosario alle 19 nella chiesa parrocchiale e domani i funerali alle 10. La maestra ha accompagnato nel percorso di insegnamento centinaia di studenti, una malattia è stata inesorabile. La ricorda con affetto il sindaco Gastaldi

In foto Cinzia Bottasso con il sindaco Flavio Gastaldi

Una morte che ha scosso tutta Genola. Cinzia Bottasso, 48 anni, si è spenta ieri nella sua abitazione dopo una malattia. 

La maestra, storica referente della scuola primaria “Lidia Rolfi” viene ricordata così dal suo primo cittadino Flavio Gastaldi: “Scrivere queste righe mi addolora profondamente. È mancata Cinzia Bottasso. 

Tra noi ci sono stati momenti di collaborazione e confronto anche forte, ma sempre con la consapevolezza da parte di entrambi che al centro c’erano sempre e solo gli alunni e il loro futuro.

Cinzia era una donna capace di unire dedizione, competenza e caparbietà come pochi. Ha accompagnato nella crescita centinaia di bambini, cercando sempre modi nuovi per rendere viva e attrattiva la scuola del nostro paese, anche in una comunità piccola come la nostra. 

Non si è mai tirata indietro, nemmeno davanti alle sfide più difficili, fino all'ultima.

Alla sua famiglia, alle colleghe e a tutti coloro che le hanno voluto bene, esprimo la mia vicinanza e il cordoglio di tutta la comunità di Genola. Il suo esempio resterà nella memoria e nel cuore di chi l’ha conosciuta”.

Cinzia Bottasso lascia il marito Roberto Grasso, i figli Nicoló, Sophie e Matilde, la mamma Elda e il papà Augusto, il fratello Fabrizio con Martina, la sorella Valentina, parenti tutti. 

Dopo i rosari recitati ieri a casa, stasera si ripeteranno alle 19 in chiesa.

I funerali saranno invece celebrati venerdì 15 agosto alle 10 sempre nella chiesa parrocchiale di Genola.

Cristiano Sabre

