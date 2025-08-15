A Prato Nevoso cresce l’attesa per il Concerto di Ferragosto [LE FOTO]

L’aria di montagna oggi profuma di attesa all’Alpet Balma, dove tra poche ore l’Orchestra Bartolomeo Bruni di Cuneo sarà protagonista del Concerto di Ferragosto, in diretta nazionale Rai a partire dalle 12.45 nello Speciale TGR Piemonte.

Le strade verso Prato Nevoso sono animate fin dal mattino: il traffico scorre ordinato, gestito con precisione da Pro Loco e polizia municipale, mentre nei parcheggi si incrociano famiglie, gruppi di amici e appassionati di musica pronti a salire verso il palco. C’è chi sceglie la telecabina La Rossa Panoramica, chi le due strade bianche dal piazzale del Prel e dalla Baita del Verde, e chi attende la navetta tra chiacchiere e sorrisi.

Dopo le forti piogge e le grandinate della vigilia, la viabilità è stata ripristinata senza intoppi. I volontari dell’associazione Discesa Liberi sono già pronti ad assistere le persone con disabilità, assicurando comfort e sicurezza negli spostamenti.

Il paesaggio si riempie di colori, persone, bandiere e voci: un prologo vivo e festoso per una mattinata che, tra musica e panorami, porterà l’Alpet Balma nelle case di tutta Italia.

L'attesa e gli arrivi