 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 14 agosto 2025, 19:35

Temporale d'aria su Chiusa Pesio: variazione di orario per Mirabilia on The Road

La serata in Via Roma si apre alle 21:00 con “Woow” della compagnia Cie. Bruboc, di e con Andrea Bochicchio e Teresa Bruno

Temporale d'aria su Chiusa Pesio: variazione di orario per Mirabilia on The Road

A causa del temporale d’aria che si è abbattuto su Chiusa di Pesio nelle ultime ore, la programmazione di Mirabilia on The Road, che in questi giorni ha fatto tappa in Valle Pesio con grande successo, nella giornata di oggi, giovedì 14 agosto, ha subito alcune variazioni di orario.

La serata in Via Roma si apre alle 21:00 con “Woow” della compagnia Cie. Bruboc, di e con Andrea Bochicchio e Teresa Bruno. Uno spettacolo esplosivo, dinamico, poetico e comico: una performance urbana senza parole, fatta di stupore e incanto. Due personaggi surreali – tra clown, atleti e poeti – affrontano la sfida dell’equilibrio, della fiducia e della cooperazione, trasformando ogni gesto in meraviglia. Woow è il suono dello stupore condiviso, perfetto per tutte le età: un piccolo grande viaggio tra corpo e immaginazione.

A seguire, alle 21:50, sempre in Via Roma, appuntamento con “Cometa” di Claudia Franco e Cristian Trelles della compagnia Cometa Circus.
La coppia conquisterà il pubblico con la propria complicità e le abilità circensi: giocoleria di emozioni e oggetti, ruota cyr, sorprendenti acrobazie aeree, monociclo e un’energia a ritmo tropicale capace di far ridere, emozionare e restare con il fiato sospeso.

Entrambi gli spettacoli sono a offerta libera.

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium