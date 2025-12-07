Alla scoperta della Birmania in bicicletta, la presentazione del documentario a Cuneo

Nel documentario video fotografico, Albino e Carmen "Bugianen alla scoperta del mondo" raccontano la loro esperienza di tre mesi in bicicletta (ma anche in motorino) alla scoperta di una parte del misterioso e spettacolare sud est asiatico.

Partiti dal mare sul golfo del Bengala tra i villaggi di pescatori, hanno proseguito nella vasta pianura tra fiumi, risaie, vita contadina, templi e pagode, incontrando gente sempre allegra e cordiale. Poi la visita ai due principali centri di pellegrinaggio buddhista: la Shwedagon pagoda con il suo enorme stupa dorato alto 98 metri e la Golden rock in bilico sulla punta di una montagna.

Dalla Birmania al Nord della Thailandia, per un tour nel famoso Triangolo d’oro, un tempo considerato una delle principali zone asiatiche di produzione di oppio.

Ingresso libero. In caso di grande affluenza sarà data la precedenza ai soci Pro Natura fino alle 20,45.

La serata è organizzata da Pro Natura Cuneo con il patrocinio del Comune di Cuneo