 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 07 dicembre 2025, 12:29

“Filosofia in Stazione”: dialoghi aperti al Caffè Sociale

Ultimo appuntamento del ciclo di incontri del 2025 a Mondovì

“Filosofia in Stazione”: dialoghi aperti al Caffè Sociale

Si conclude venerdì 12 dicembre alle ore 18.00 il ciclo autunnale di “Filosofia in Stazione”, un percorso di dialogo aperto alla cittadinanza, ospitato presso il Caffè Sociale della Stazione di Mondovì. L’incontro, come sempre gratuito e accessibile a tutt* rappresenta un momento di confronto e riflessione collettiva in un contesto informale.


L’iniziativa nasce dalla collaborazione con MondoQui, Insieme di Pratiche Filosoficamente Autonome e Propositi di filosofia formazione in philosophy for children community, con l’obiettivo di creare un luogo conviviale di pensiero condiviso.


Al termine (ore 19) sarà possibile fermarsi per un aperitivo o apericena.
Per informazioni e prenotazioni: 366 4898168 (Miriana) – rebuffocristina@gmail.com


 

c.s.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium