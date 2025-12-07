“Filosofia in Stazione”: dialoghi aperti al Caffè Sociale

Si conclude venerdì 12 dicembre alle ore 18.00 il ciclo autunnale di “Filosofia in Stazione”, un percorso di dialogo aperto alla cittadinanza, ospitato presso il Caffè Sociale della Stazione di Mondovì. L’incontro, come sempre gratuito e accessibile a tutt* rappresenta un momento di confronto e riflessione collettiva in un contesto informale.
L’iniziativa nasce dalla collaborazione con MondoQui, Insieme di Pratiche Filosoficamente Autonome e Propositi di filosofia formazione in philosophy for children community, con l’obiettivo di creare un luogo conviviale di pensiero condiviso.
Al termine (ore 19) sarà possibile fermarsi per un aperitivo o apericena.
Per informazioni e prenotazioni: 366 4898168 (Miriana) – rebuffocristina@gmail.com