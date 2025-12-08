Garessio accende il Natale con una festa itinerante tra musica, luci e tradizione

È ufficialmente iniziato il periodo più magico dell’anno per la comunità garessina. Domenica 7 dicembre il paese ha acceso il Natale con un pomeriggio ricco di emozioni, musica e colori, grazie a un programma itinerante che ha coinvolto bambini, famiglie e istituzioni in un clima di festa e condivisione.

Il primo momento clou si è svolto in piazza Marconi, dove il grande albero di Natale, prima amorevolmente addobbato dai bambini, è stato illuminato dopo un emozionante conto alla rovescia che ha scandito l’attesa del pubblico.

Poco dopo, la festa si è spostata al Borgo, in piazza Carrara, in occasione del caratteristico mercatino natalizio, dove un secondo albero ha brillato tra le bancarelle e i profumi tipici delle festività.

La vera novità dell’edizione di quest’anno è stata la formula itinerante: bambini e ragazzi hanno percorso le vie del paese portando musica e allegria, esibendosi in canti natalizi nelle piazze e lungo il tragitto. Le loro voci hanno accompagnato il pomeriggio, creando un’atmosfera calda e gioiosa che ha coinvolto grandi e piccini.

Presenti alla manifestazione l’assessore Michele Odda e i consiglieri Monica Conterno e Matteo Ferreri, che hanno condiviso con la cittadinanza un momento di festa e partecipazione collettiva.

Molto apprezzata la presenza di Babbo Natale Paolo Fazio, che ha portato sorrisi e fotografie a non finire, e del Babbo Natale a cavallo, vera sorpresa per i più piccoli, che ha aggiunto un tocco magico e divertente alla giornata.

L’Amministrazione e gli organizzatori desiderano ringraziare di cuore tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento: i bambini, i genitori e soprattutto le maestre, per la loro disponibilità, il loro entusiasmo e l’impegno che ogni anno rendono possibile questo momento speciale per tutta la comunità.

Garessio ha così acceso non solo le sue luci, ma anche il cuore dei suoi abitanti, dando ufficialmente il via alle festività natalizie in un’atmosfera di condivisione e serenità.