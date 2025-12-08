A Busca arriva “Babbo Natale al Bosco”: due giorni di festa, magia e solidarietà

Il 20 e 21 dicembre il Bosco di Busca si trasforma nel Villaggio di Babbo Natale grazie alla nuova edizione dell’iniziativa organizzata da Voglia di Crescere ODV, un appuntamento pensato per far vivere a grandi e piccoli due giornate piene di emozioni, attività e spirito natalizio.

Un evento che unisce divertimento e solidarietà: il ricavato sarà destinato alla Terapia Intensiva Neonatale e alla Pediatria dell’Ospedale di Cuneo.

Il programma è ricco fin dal sabato. Babbo Natale accoglierà bambini e famiglie nel suo villaggio, consegnando un piccolo dono e scattando foto in un’atmosfera calda e suggestiva. Durante tutta la giornata non mancheranno giochi, laboratori creativi con Artrelè, attività cosplay, trucca-bimbi, spettacoli di danza aerea e musica natalizia. Il punto ristoro sarà sempre attivo per chi vorrà fermarsi a gustare qualcosa di buono.

La serata del 20 dicembre si chiuderà con il concerto dei Kinder, il gruppo musicale che farà cantare e ballare tutti sulle note dei cartoni animati anni ’80.

La domenica si aprirà con un momento speciale: Babbo Natale in moto, che porterà i doni direttamente ai reparti dell’Ospedale di Cuneo. Un gesto che ogni anno lascia il segno. A seguire, il villaggio riaprirà al pubblico e il clima di festa continuerà tra magie del Mago Trinchetto che saprà stupire grandi e piccini, giochi e laboratori con AlterLego Cuneo, il Bosco degli Alpaca, danza aerea, musica e tante attività pensate per sorprendere e coinvolgere i bambini.

Alle 17, spazio alle emozioni con i canti di Natale del Piccolo Coro della TIN.

L’evento è reso possibile grazie al sostegno di tante realtà del territorio, aziende, associazioni e volontari che hanno scelto di mettersi in gioco per regalare due giornate davvero speciali alla comunità.

Per chi raggiunge il villaggio, è previsto un servizio navetta dalla Piazza del Bosco di Busca e dalla Piazza della Chiesa di San Pietro di Gallo.

Un’occasione per stare insieme, vivere la magia del Natale e contribuire a un progetto che aiuta davvero i bambini e le loro famiglie.

Un invito aperto a tutti: venite a scoprire il Bosco che si accende di luce e di sorrisi.