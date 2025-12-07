 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 07 dicembre 2025, 10:11

Cuneo, primo raduno di auto storiche per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

L'evento è stato organizzato dal Comitato Provinciale AICS di Cuneo il 23 novembre scorso

Cuneo, primo raduno di auto storiche per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Domenica 23 novembre in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, dopo l'evento di padel di sabato 22 novembre svoltosi presso il centro sportivo culturale NUoVO, si è svolto, in una bellissima giornata limpida e soleggiata, il primo raduno di auto storiche organizzato dal Comitato Provinciale AICS di Cuneo nel ricordare tutte quelle donne vittime di violenza. 

Dopo il giro turisto con le auto e dopo il pranzo, il pomeriggio è proseguito con una sfilata di moda donna/uomo a San Rocco di Bernezzo. 

La giornata si è conclusa presso il Centro Polifunzionale di Peveragno con la presentazione del libro dello scrittore Nicola "Un amore impossibile". Parte del ricavato della vendita del libro è stata devoluta all'AISM sezione di Cuneo.

c.s.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium