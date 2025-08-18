Telemarketing selvaggio, Bergesio (Lega): "Dal 19 agosto delibera AGCOM blocca lo 'spoofing', primo passo importante contro il telemarketing selvaggio”

"Arrivano due date importanti, il prossimo 19 agosto e poi il 19 novembre, per la tutela dei cittadini bersaglio sempre più continuo di telemarketing selvaggio, fenomeno contro cui come Lega combattiamo da anni. Scatteranno infatti tra poco più di un mese le misure previste dall'Autorità Garante per le Comunicazioni per contrastare la pratica del cosiddetto 'spoofing', ossia l'illegittima modifica del numero telefonico del chiamante”.

Così il Senatore Giorgio Maria Bergesio (Lega) sulla delibera AGCOM contro il telemarketing selvaggio e in particolare contro lo spoofing.



“Si tratta di fatto - spiega Bergesio- di tutte quelle telefonate che vengono ricevute da un numero telefonico inesistente e non registrato, per impedirne l'identificazione, per scopi di telemarketing o teleselling aggressivo o illegale, o, ancora peggio, di chiamate che nascondono frodi perpetrate utilizzando un numero telefonico modificato in modo da presentarsi all'utente che le riceve come un soggetto pubblico (ad esempio Forze dell'Ordine) o privato (ad esempio una banca)”.



Il 19 agosto 2025 scatta il primo blocco tecnico obbligatorio, voluto dall'AGCOM, contro il fenomeno dello "spoofing". A partire da questa data, gli operatori telefonici dovranno attivare un filtro che bloccherà automaticamente le chiamate provenienti dall'estero che utilizzano un numero fisso italiano falsificato. Questo intervento è il risultato di una lunga consultazione tra AGCOM, associazioni dei consumatori, imprese e operatori del settore.



Il contrasto a questa pratica invasiva si svolgerà in due fasi distinte. Il 19 agosto 2025 entra in vigore il blocco per le chiamate dall'estero con numeri fissi italiani falsi. Mentre il 19 novembre 2025 il blocco verrà esteso anche alle chiamate che sembrano provenire da cellulari italiani, a meno che non si tratti di utenti in roaming.

Questi filtri tecnici saranno gestiti direttamente dagli operatori di rete, senza la necessità di un'iscrizione o di un intervento da parte dei singoli cittadini. Le compagnie telefoniche che non si adegueranno alle nuove disposizioni della delibera AGCOM n. 106/25/CONS rischiano sanzioni fino ad 1 milione di euro.



“E’ un primo passo importante - commenta Bergesio -, a cui si aggiungono, con delibera AGCOM del 19 maggio, anche altre misure a tutela degli utenti, come l'entrata in vigore di un sistema di bollini (verde, giallo e rosso) per rendere più chiare le caratteristiche dei servizi 5G offerti dai vari operatori”.

