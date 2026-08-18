"Il rappresentante delle minoranze dei Comuni verrà reintegrato entro l'inizio dell'autunno": la precisazione dell'Unione Montana Valle Varaita

Riceviamo e pubblichiamo

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In relazione alle recenti osservazioni circa la mancata convocazione e il mancato rinnovo del rappresentante delle minoranze consiliari dei Comuni della bassa Valle Varaita in seno al Consiglio dell'Unione montana, l'Amministrazione dell'Unione Montana Valle Varaita intende precisare quanto segue per una corretta informazione della cittadinanza e degli organi di stampa.

Ai sensi del Testo Unico degli Enti Locali e dello Statuto dell'Unione (Articolo 11, comma 8), la decadenza di un consigliere dal proprio Comune comporta l'automatica decadenza anche dal ruolo di consigliere dell'Unione: non è peraltro necessaria alcuna ratifica formale di tale circostanza, poiché si tratta di un effetto diretto della legge e delle norme statutarie. Per questa ragione, il rappresentante delle minoranze consiliari dei Comuni della bassa Valle Varaita precedentemente nominato non era da ritenersi ancora in carica a seguito delle elezioni comunali nel Comune di cui era espressione della minoranza consiliare.

Poiché la normativa prevede che i rappresentanti delle minoranze vengano eletti dai consiglieri di minoranza dei Comuni che rappresenteranno, riuniti in una conferenza straordinaria e scegliendo un delegato tra di loro, si deve attendere che tutti i Comuni andati al voto indichino ufficialmente i nominativi dei consiglieri di minoranza all'Unione. Dato che l'ultima indicazione è pervenuta all'Unione soltanto in data 16 luglio e dal momento che sussisteva la necessità impellente di approvare la variazione di assestamento generale e la salvaguardia degli equilibri di bilancio entro la scadenza di legge del 31 luglio, non vi erano i tempi tecnici sufficienti per convocare tutti i consiglieri di minoranza della bassa valle per espletare le procedure elettive prima di tale data e nominare il nuovo rappresentante. Per queste ragioni, e senza che ciò infici minimamente la validità del Consiglio e delle decisioni da esso assunte come è chiarito ancora dallo Statuto dell'Unione (Articolo 11, comma 9), il Consiglio dell'Unione è stato regolarmente convocato e si è svolto lo scorso 23 luglio.

Come già anticipato nel comunicato stampa trasmesso dall'Unione Montana Valle Varaita lo scorso 25 luglio, il rappresentante delle minoranze dei Comuni della bassa valle verrà reintegrato entro l'inizio dell'autunno e comunque prima della convocazione della prossima riunione di Consiglio. Per garantire la massima partecipazione possibile alle procedure di voto è prevalsa infatti la volontà di evitare di effettuarle nel mese di agosto, periodo in cui molti rappresentanti potrebbero essere impossibilitati a partecipare per via delle ferie estive.

L'Amministrazione resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento tecnico, auspicando che la questione venga ricondotta entro i binari della corretta interpretazione normativa.