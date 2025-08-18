CIRCO INTERNAZIONALE

 / Ridere & Pensare

Ridere & Pensare | 18 agosto 2025, 12:00

Il gradasso Donald, ridicolo come Donald Duck, ha steso un tappeto rosso al tiranno russo pensando di cambiare il mondo. Vladimir gli ha fatto capire chi comanda. Il ruggito del leone americano si è trasformato in un flebile "miao". Forte con i deboli e debole con i forti...ridicoli si nasce...

