Opzione vuol dire scelta. Il governo ha scelto: cancellando l'Opzione Donna ai fini pensionistici ha voluto cancellare il maggior carico d'incombenze che le donne hanno, fra lavoro e casa, pannolini e far da mangiare, baby parking e lavatrici. Le donne sono come gli uomini. Guadagnano meno? Pazienza! Lavorano di più e meglio? E chi glielo fa fare, sono cavoli loro! Non vanno più in pensione prima per poter accudire la famiglia, visto il maggior carico di lavoro? Beh, pazienza, tanto le nostre mogli, madri, figlie, hanno le spalle larghe.

E poi, parliamoci chiaro, il Partito della Giorgia è Fratelli d'Italia...mica Sorelle d'Italia...donne, smettetela di lamentarvi...se proprio volete cambiate sesso.

Tanto le palle le avete già...molto più degli uomini!