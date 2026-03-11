LA CITTA' DEI CEDRI

Gli ambientalisti hanno vinto... per ora. Da anni la città di Cuneo è divisa fra i PRO-CEDRI e gli ANTI-CEDRI mentre la gran parte dei cuneesi continua a passeggiare sotto le fresche frasche dei monumentali alberi, pensando agli affari suoi.

Certo, questi alberi staranno lì, aggrappati alle loro radici, ancora un po', pensando che questi umani sono proprio strani.

Con tutti i problemi che ci sono... inquinamento, guerre, inflazione, stipendi da fame, giovani e meno giovani che se ne vanno dall'Italia, invecchiamento, Sanità da terzo mondo (con tutto rispetto per il Terzo Mondo che tra un po' si incazzerà di essere paragonato all'Italia)... se proprio si vuole abbellire Piazza Europa, togliendo panchine marmoree utili solo a chi le ha fatte, che lo si faccia... senza rompere i cabbasisi ai Cedri... che ringrazieranno.