CROSETTO A DUBAI PERCHE' NON LEGGE I GIORNALI

Il nostro Ministro della Difesa Crosetto è bloccato a Dubai. Perchè? Perchè lì piovono razzi, missili, droni, bombe...insomma l'Iran s'è un po' incazzato dell'attacco congiunto USA-Israele che ha ucciso il Capo Supremo Ali Khamenei. Il Ministrone che ne sapeva? Il Governo della Giorgia Meloni mica è stato avvertito da Trump del probabile attacco. Lo sapevano tutti, lo sapeva anche il mio vicino di casa...ma Giorgia no. In fin dei conti Trump aveva detto che la Meloni era una bella gnocca, mica che contava qualcosa.

Il nostro Crosetto appena potrà riporterà la famiglia a casa. Ha giurato che d'ora in avanti, se proprio i suoi vogliono andare al mare, c'è la Liguria...al massimo li ti può capitare una frana.