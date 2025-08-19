Cuneo: rifiuti davanti a Villa Invernizzi, simbolo del degrado che resiste

Un angolo di strada che racconta più di mille parole. Questa mattina, martedì 19 agosto, in via Ettore Rosa, all’angolo con via Arnaud, proprio di fronte all’ingresso di Villa Invernizzi, i cittadini si sono trovati davanti l’ennesima cartolina del degrado urbano: scatoloni, cartacce, rifiuti vari ammassati sul marciapiede e tra i rovi della recinzione.

Un’immagine che stride con la storia e il valore della villa Liberty costruita nel 1910 dall’industriale Amilcare Invernizzi, residenza simbolo della città e sede del comando partigiano durante la Resistenza. Oggi di quella gloria resta poco più che un ricordo, mentre intorno, e davanti al cancello principale, sporcizia e incuria sembrano aver preso il sopravvento.

Ma a contribuire al degrado non c’è soltanto l’inerzia amministrativa: pesa anche l’alto grado di maleducazione di alcuni cittadini residenti in zona, che non esitano ad abbandonare sacchi, bottiglie e cartoni per strada. Alcuni commercianti lamentano di dover spesso ripulire la mattina presto le vetrine, liberandole da resti di cibo e birre consumate la sera precedente, segno che al disinteresse si somma un’inciviltà quotidiana.

Non è la prima volta che la villa torna al centro delle polemiche. Nel maggio 2025 sei giovani, tra cui una minorenne, avevano fatto irruzione trasformando l’edificio vuoto in rifugio improvvisato, salvo poi essere denunciati per occupazione abusiva.

Già nel 2024 il consigliere Ugo Sturlese aveva sollevato la questione della sicurezza e dello stato di abbandono, ottenendo dalla sindaca Patrizia Manassero la promessa di lavori di manutenzione e pulizia. Promessa in parte mantenuta, con un primo intervento dopo Pasqua, ma evidentemente non sufficiente a restituire decoro né all’edificio né alle sue immediate vicinanze.

Il Comune ha più volte messo a bilancio interventi di recupero e persino immaginato un futuro progetto di valorizzazione dell’area, ma intanto la villa resta chiusa e i suoi dintorni diventano discariche a cielo aperto.