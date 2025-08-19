Manuel Revelli, volo d’argento: secondo al campionato italiano di deltaplano

È stata un’estate di grandi risultati per Manuel Revelli, classe 1984, pilota di deltaplano di San Defendente di Cervasca. Dopo le buone prestazioni in Francia e Austria, dove ha conquistato un paio di podi internazionali, Revelli ha chiuso due appuntamenti di altissimo livello confermandosi tra i migliori atleti italiani.

Dal 13 al 26 luglio ha partecipato ai Mondiali di classe 1 ad Agér, in Spagna: sei le prove disputate, con circa 150 piloti al via. Nella classifica individuale Revelli ha chiuso al 12° posto, mentre nella gara a squadre è arrivata la grande soddisfazione: l’Italia ha conquistato il titolo iridato davanti ad Australia e Inghilterra, centrando così l’ottavo successo mondiale. "Quest’anno è stato un buon anno — racconta Revelli — ho fatto anche un paio di podi a delle gare internazionali in Francia e Austria".

Dal 9 al 16 agosto, invece, Revelli è stato protagonista al Monte Cucco, a Sigillo (Perugia), dove si è svolto il Campionato italiano e inglese Open. In una competizione molto tecnica, con cinque task disputate, il pilota di Cervasca ha chiuso al 3° posto assoluto dietro all’inglese Grant Crossingham e a Marco Laurenzi, ma soprattutto ha conquistato la piazza d’onore nella classifica tricolore, precedendo Francesco Fiorini.

Ora lo sguardo è già proiettato ai prossimi appuntamenti: l’Europeo di Gemona del Friuli nel 2026 e il Mondiale in Brasile nel 2027. Revelli, intanto, continua a spiccare il volo, con la grinta e la passione che lo hanno portato a diventare uno dei protagonisti della scena internazionale del deltaplano.