Ai campi scuola nazionali dell’ANA al Forte di Vinadio anche il giovane fossanese Alessandro Brero

Anche un giovane fossanese partecipa quest’anno al campo scuola nazionale dell’Associazione Nazionale Alpini per ragazze e ragazzi dai 16 ai 24 anni iniziato sabato 16 agosto al Forte di Vinadio. Un’esperienza interessante ed impegnativa che per due settimane coinvolgerà una trentina di giovani provenienti da tutta Italia.

Tra loro, anche il fossanese Alessandro Brero, che sabato mattina ha preso parte alla cerimonia di apertura insieme alla famiglia, inclusa la mamma Simona Giaccardi, presidente del Consiglio comunale di Fossano, e ai rappresentanti del Gruppo ANA fossanese.

Sotto la guida di Federico Guadalupi, il campo offre un programma ricco di attività: escursioni, lezioni sul volontariato e sulla Protezione Civile, e un'immersione nei valori del mondo alpino. Come ha spiegato il presidente ANA Cuneo, Davide Spedale, l'obiettivo è “trasmettere ai ragazzi un'esperienza di vita indimenticabile, basata sul concetto di "noi prima dell'io", e sui valori di libertà e sacrificio che hanno segnato la storia delle Penne Nere”.