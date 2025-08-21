In Piemonte cinque nuovi treni regionali rinnovano la mobilità locale

Nel 2025 il Piemonte rafforza il proprio sistema di trasporto ferroviario regionale con la consegna di cinque nuovi treni di ultima generazione del brand Regionale di Trenitalia, con un investimento superiore a 54 milioni di euro.
Questi nuovi convogli si aggiungono ai 50 già attivi, raggiungendo così quota 55 treni moderni in circolazione sulle linee piemontesi. Le consegne continueranno nei prossimi mesi, confermando l’impegno per il progressivo ammodernamento della flotta regionale.
L’iniziativa rientra nel più ampio Piano Strategico 2025-2029 delle Ferrovie dello Stato Italiane, che prevede l’introduzione entro il 2027 di 1.061 nuovi treni regionali su scala nazionale, per un investimento complessivo di circa 7 miliardi di euro.
Grazie ai Contratti di Servizio con Regioni e Province Autonome, finora sono già stati consegnati 596 treni di nuova generazione, ai quali si sommano i 335 acquistati in precedenza, portando a 931 i convogli moderni in esercizio.