A Viola si presenta il libro “La ricostruzione. I valdesi dopo il Rimpatrio (1690-1730)”

L’associazione “Viola Castello 2021”, attiva nella valorizzazione delle tradizioni locali e del territorio in particolare nel comune di Viola, propone la presentazione del libro “La ricostruzione. I valdesi dopo il Rimpatrio (1690-1730)” di Bruna Peyrot e Luca Perrone.

L'iniziativa si svolgerà sabato 29 agosto, alle 21 presso la sede dell’Associazione, in via Castello 37 (ex scuole) a Viola, loc. Castello.

Sarà presente anche l’autore per un dialogo e condivisione con i presenti. L’occasione culturale è aperta a tutti e a seguire verrà offerto un rinfresco da parte dei Volontari.

Per informazioni: tel. 366.5205566.