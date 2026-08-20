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Attualità | 20 agosto 2026, 15:32

A Viola si presenta il libro “La ricostruzione. I valdesi dopo il Rimpatrio (1690-1730)”

L'iniziativa si svolgerà sabato 29 agosto alle 21, presso la sede dell’Associazione, in via Castello 37 (ex scuole) in località Castello

A Viola si presenta il libro “La ricostruzione. I valdesi dopo il Rimpatrio (1690-1730)”

L’associazione “Viola Castello 2021”, attiva nella valorizzazione delle tradizioni locali e del territorio in particolare nel comune di Viola, propone la presentazione del libro “La ricostruzione. I valdesi dopo il Rimpatrio (1690-1730)” di Bruna Peyrot e Luca Perrone. 

L'iniziativa si svolgerà sabato 29 agosto, alle 21 presso la sede dell’Associazione, in via Castello 37 (ex scuole) a Viola, loc. Castello

Sarà presente anche l’autore per un dialogo e condivisione con i presenti. L’occasione culturale è aperta a tutti e a seguire verrà offerto un rinfresco da parte dei Volontari.
Per informazioni: tel. 366.5205566.

c.s.

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