Vino piemontese, Francesco Monchiero (Land of Wine): “Con i dazi Usa rischio di un calo del 20% delle vendite”

Il vino piemontese guarda con preoccupazione agli Stati Uniti, primo mercato extraeuropeo per molte denominazioni locali. Dopo settimane di trattative, l’Unione europea e Washington hanno raggiunto un accordo che introduce un nuovo regime tariffario con un tetto massimo del 15% per la maggior parte delle esportazioni europee. Sono stati esclusi dal provvedimento alcuni comparti strategici, come gli aeromobili e i farmaci, ma nessuna apertura è arrivata per vino, birra e liquori.

Un segnale che pesa soprattutto sulle colline piemontesi, cuore di produzioni come Barolo, Barbaresco, Nebbiolo e Moscato d’Asti, già oggi fortemente orientate verso l’export.

A guidare la voce del comparto è Piemonte Land of Wine, l’organismo che riunisce i 14 Consorzi di tutela ufficialmente riconosciuti dal Ministero dell’Agricoltura.

“Questa decisione è la ciliegina sulla torta di una tempesta perfetta – commenta Francesco Monchiero, presidente di Piemonte Land of Wine –. Dalle nostre simulazioni ci aspettiamo un impatto medio pari a un calo del 20% dei volumi venduti negli Stati Uniti, con ricadute immediate ma anche a lungo termine”.

A subire il colpo più duro saranno i vini di fascia bassa. “Se una bottiglia oggi in carta costa, per esempio, 18 dollari e domani ne costa 25, cambia molto. Diverso il discorso per i vini premium, che già superano i 100 dollari: in quel caso, l’effetto sarà meno evidente”, osserva Monchiero.

L’altra paura è il consolidarsi di nuovi concorrenti. “Il rischio è che, durante gli anni dei dazi, i consumatori americani si abituino a bere altri vini, come quelli sudamericani. Anche se un domani i dazi venissero tolti, recuperare le posizioni di mercato perse sarà molto difficile”.

Le denominazioni piemontesi non sono nuove a sfide globali, ma stavolta il quadro appare particolarmente complesso. “I Consorzi faranno la loro parte per gestire al meglio le produzioni – conclude Monchiero – ma senza interventi a livello nazionale ed europeo sarà impossibile limitare i danni. È un problema che riguarda tutti, non solo il Piemonte”.