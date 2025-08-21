A Bra rapina da "Arancia Meccanica": 58enne aggredita in casa da un ladro finisce in ospedale. Arrestato il presunto responsabile

Paura nella notte tra domenica e lunedì per una 58enne che vive sola a Bra, vittima di una violenta rapina nella propria abitazione. La donna, svegliata da rumori sospetti, ha sorpreso un uomo che tentava di rubare una motozappa dal garage.

Alla sua reazione, il ladro l’ha spinta in casa, colpendola al volto con un taglierino e tentando un’aggressione a sfondo sessuale, fallita grazie alla resistenza della vittima.

Il malvivente si è poi impossessato dello smartphone e di alcuni gioielli, dandosi alla fuga. La donna, ferita, è riuscita a chiedere aiuto al 112. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Bra, che hanno avviato immediate ricerche.

Poche ore dopo, un 23enne marocchino residente in città, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato nel centro cittadino: aveva con sé il telefono rubato e indossava abiti macchiati di sangue. La vittima è stata trasportata all’ospedale “Ferrero” di Verduno, dove i medici hanno riscontrato lesioni guaribili in 30 giorni.

Il giovane, accusato di rapina e lesioni aggravate, è stato trasferito presso la Casa Circondariale “Lorusso e Cotugno” di Torino. La sua posizione è ora al vaglio della magistratura.