Valdieri: definite le scadenze di pagamento della TARI

In questi giorni sono stati recapitati al domicilio dei contribuenti gli avvisi di pagamento della tassa rifiuti (TARI) anno 2025 con allegati i modelli PagoPA da utilizzare per il versamento:

- dell'acconto: ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2025

- del saldo: ENTRO IL 02 DICEMBRE 2025

oppure unica soluzione: ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2025.

Per l'anno 2025 il pagamento può essere effettuato tramite gli allegati modelli di pagamento PagoPA.

Il contribuente dovrà pagare le somme dovute presso qualsiasi ufficio bancario o postale, esercizi convenzionati (bar, edicole, farmacie, ricevitorie, supermercati, tabaccherie, poste private ecc..), tramite l'App IO, sito web comunale o home banking, app e servizi di pagamento (con Satispay si può usufruire della commissione base scontata), sul sito www.pagopa.gov.it utilizzando i modelli di pagamento PagoPA allegati e corrispondenti alle somme da versare secondo le scadenze sopra riportate, come stabilite dal Comune per l'anno 2025.



In alternativa è possibile effettuare il pagamento utilizzando il MODELLO F24 disponibile sul sito del Comune di Valdieri, accedendo con SPID o CIE, nella sezione sportello online - imposte e tasse - area personale - posizione tassa rifiuti - scarica F24.



L’Ufficio Tributi riceve il pubblico nei seguenti orari: MARTEDI' E GIOVEDI' dalle ore 09:00 alle ore 12:00.

Per informazioni telefoniche chiamare il n. 0171/97109 - interno 4 - il martedì e il giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00.

E' possibile chiedere chiarimenti o informazioni alla casella di posta elettronica protocollo@comune.valdieri.cn.it