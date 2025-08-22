Autoarticolato si rovescia su un fianco a Cherasco, illeso il conducente

Un autoarticolato si è rovesciato su un fianco, nella mattinata, a Cherasco, in via Stura (provinciale 661).
È accaduto poco dopo le 11; illeso il conducente, unico occupante del mezzo.
Sul posto il 118 con la Croce Rossa di Alba oltre a Polstrada, Polizia locale di Cherasco e la squadra di Alba dei Vigili del Fuoco.
Una corsia è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di messa in sicurezza del mezzo pesante che trasportava carbon black (polvere di carbonio).
La strada, nel frattempo riaperta, verrà nuovamente chiusa nel tardo pomeriggio quando si provvederà alla rimozione del camion che ora si trova, comunque, a lato della carreggiata e dunque in sicurezza.
In corso gli accertamenti della Polstrada per individuare le cause del sinistro.