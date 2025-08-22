 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 22 agosto 2025, 13:48

Autoarticolato si rovescia su un fianco a Cherasco, illeso il conducente

È accaduto poco dopo le 11 in via Stura (provinciale 661)

(foto di repertorio)

(foto di repertorio)

Un autoarticolato si è rovesciato su un fianco, nella mattinata, a Cherasco, in via Stura (provinciale 661).

È accaduto poco dopo le 11; illeso il conducente, unico occupante del mezzo.

Sul posto il 118 con la Croce Rossa di Alba oltre a Polstrada, Polizia locale di Cherasco e la squadra di Alba dei Vigili del Fuoco.

Una corsia è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di messa in sicurezza del mezzo pesante che trasportava carbon black (polvere di carbonio). 

La strada, nel frattempo riaperta, verrà nuovamente chiusa nel tardo pomeriggio quando si provvederà alla rimozione del camion che ora si trova, comunque, a lato della carreggiata e dunque in sicurezza.

In corso gli accertamenti della Polstrada per individuare le cause del sinistro.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium