 / Al Direttore

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Al Direttore | 22 agosto 2025, 06:03

"Avete fatto un miracolo: mio marito si è svegliato dopo 21 giorni di coma"

La testimonianza della famiglia Tallone: "Grazie agli angeli del Santa Croce e Carle che ci hanno ridato la speranza"

&quot;Avete fatto un miracolo: mio marito si è svegliato dopo 21 giorni di coma&quot;

Riceviamo e pubblichiamo: 

"Buongiorno,

vorrei ringraziare pubblicamente i reparti di rianimazione dell'ospedale del Santa Croce e Carle.

Oggi è un mese che mio marito è ricoverato lì. Dopo 21 giorni di coma avete fatto un miracolo lui si è svegliato

Sarà una battaglia lunga, ma la mia nostra famiglia è fiduciosa.

I nostri ringraziamenti vanno a tutti i medici, infermieri, OSS, che in questo lungo mese lo hanno assistito e coccolato con tanto amore, e ci hanno aiutati a vivere queste giornate di angoscia con parole di speranza. Sono degli angeli sulla terra. Persone molto qualificate che svolgono tutti i giorni il proprio lavoro con il cuore.

Grazie a tutti!

Moglie e figli di Tallone Ettore"

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium