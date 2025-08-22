"Avete fatto un miracolo: mio marito si è svegliato dopo 21 giorni di coma"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Buongiorno,

vorrei ringraziare pubblicamente i reparti di rianimazione dell'ospedale del Santa Croce e Carle.

Oggi è un mese che mio marito è ricoverato lì. Dopo 21 giorni di coma avete fatto un miracolo lui si è svegliato.

Sarà una battaglia lunga, ma la mia nostra famiglia è fiduciosa.

I nostri ringraziamenti vanno a tutti i medici, infermieri, OSS, che in questo lungo mese lo hanno assistito e coccolato con tanto amore, e ci hanno aiutati a vivere queste giornate di angoscia con parole di speranza. Sono degli angeli sulla terra. Persone molto qualificate che svolgono tutti i giorni il proprio lavoro con il cuore.

Grazie a tutti!

Moglie e figli di Tallone Ettore"