METEO/Arpa dirama allerta gialla per domani su parte del Piemonte

Allerta di livello giallo sui settori settentrionali e orientali del Piemonte.

È questo quanto dirramato da Arpa nel bollettino odierno, in vista delle perturbazioni attese nelle prossime ore.

"Oggi pomeriggio cielo poco o parzialmente nuvoloso. Peggioramento del tempo su tutta la regione nella giornata di domani, con locali temporali sull'Appennino e possibili nubifragi dal pomeriggio-sera sul Piemonte settentrionale e nordoccidentale".

Le previsioni meteo di Arpa: "Da oggi pomeriggio la graduale rimonta della pressione in quota determina tempo stabile senza precipitazioni significative, con nubi irregolari oggi e più soleggiato domani. Da mercoledì l'avvicinamento dal nord Atlantico di una profonda e vasta area depressionaria, ex uragano Erin, porterà un marcato peggioramento del tempo, con piogge e temporali diffusi, anche molto forti sulla regione, che intensificheranno ulteriormente nella giornata di giovedì".