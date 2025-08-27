Ceva, pubblicato l’avviso per la selezione per il progetto di pubblica utilità

L’Amministrazione comunale segnala che è stato pubblicato sul sito del Comune di Ceva l’avviso per aderire al progetto di pubblica utilità.

Il progetto, che prevede l’inserimento lavorativo di due persone per cinque mesi continuativi nel settore della manutenzione del verde pubblico, è rivolto a due distinte categorie di utenti: una persona disoccupata presa in carico dai servizi socio-assistenziali (indicata come target A1) e una persona disoccupata da più di 12 mesi e con età superiore a 30 anni (indicata come target A2).

Le persone che vorranno aderire alla selezione dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

- essere residenti o domiciliati nel bacino di competenza del Centro per l’impiego di Mondovì;

- essere in stato di disocuppazione ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. 150/2015;

- solo per il target A1, essere presi in carico da un servizio socio-assistenziale, dagli istituti penitenziari e dall’Ufficio Esecuzione Penale Esterna, che attesterà la condizione di svantaggio;

- solo per il target A2, avere un’anzianità di disoccupazione uguale o superiore ai 12 mesi e un’età uguale o superiore ai 30 anni.

I predetti requisiti dovranno essere posseduti al momento della candidatura alla selezione e conservati fino alla fine dell’adesione.

Le persone che rientrino nei target A1 e A2 possono partecipare alle selezioni su entrambe le graduatorie.

Possono partecipare le persone che percepiscono ammortizzatori sociali (NASpI, Assegni di inclusione e Supporto per la formazione e il lavoro).

Il progetto prevede una durata di 22 settimane per 36 ore settimanali e il lavoratore vedrà corrisposta una retribuzione lorda pari all’inquadramento come da contratto applicato dal soggetto attuatore, a esclusione dei primi tre livelli apicali del CCNL delle cooperative sociali livello A1.

“Siamo molto felici di poter offrire questa opportunità di inserimento lavorativo - dichiara l’assessore alle Politiche sociali, Cinzia Boffano -. Due persone avranno l’opportunità di entrare, o rientrare, nel mondo del lavoro attraverso questo progetto di pubblica utilità che, come Amministrazione, abbiamo fortemente e fermamente voluto".

“La formazione del singolo passa anche attraverso l’esperienza sul campo, la conoscenza concreta, e sicuramente la possibilità di aderire a questa candidatura è un’occasione importante sia per chi si trovi in una situazione di inattività lavorativa, sia per chi arrivi da un contesto di assistenzialità - prosegue Laura Amerio, assessore alla Formazione professionale -. Siamo pronti ad accogliere queste due nuove figure che daranno aiuto e impulso alle attività del Comune, nello specifico nella valorizzazione del patrimonio urbanistico e ambientale".

Le domande potranno essere presentate dalle 8 del 3/9/2025 alle 23.59 del 16/9/2025 tramite modulo online che verrà pubblicato sui siti del Comune e di Agenzia Piemonte Lavoro nella pagina “Offerte di lavoro  Progetti di pubblica utilità persone disoccupate”

Per prendere visione dell’avviso https://agenziapiemontelavoro.it/files/2025/05/Avviso-PPU-misura-A-Comune-di-ceva-Cpi-Mondovi-25.8.2025.pdf

Per visualizzare la scheda profilo del progetto https://www.comune.ceva.cn.it/portals/1903/SiscomArchivio/6/Scheda-profilo-PPU-misura-A-Comune-di-ceva-Cpi-Mondovi-2582025.pdf