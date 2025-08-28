 / Cronaca

Cronaca | 28 agosto 2025, 15:56

Cuneo, dato alle fiamme il dispenser automatico della Farmacia Vivalda: "I vostri bollenti spiriti hanno incendiato il distributore"

Danneggiato l’erogatore di preservativi in piazza Galimberti, ma la risposta è un cartello esilarante: presto arriverà la versione “ignifuga”

Il distributore automatico della Farmacia Vivalda in piazza Galimberti a Cuneo è stato incendiato da teppisti ignoti. L’erogatore, che dispensava preservativi e altri prodotti per la salute, è ora danneggiato e fuori servizio.

La risposta della farmacia non si è fatta attendere: sul distributore guasto è stato affisso un cartello, che recita ironicamente "I vostri bollenti spiriti hanno incendiato anche il distributore automatico... Ci scusiamo per il disagio!!! Presto verrà sostituito con un altro ignifugo!"

Nel frattempo, la farmacia non lascia i clienti senza assistenza: "Potete effettuare gli acquisti al self 24h situato in via Carlo Emanuele 1, dietro la farmacia vicino al servizio notturno", conclude il messaggio.

Un episodio spiacevole si è trasformato in occasione per dimostrare che, anche di fronte al vandalismo, si può rispondere con una buona dose di humor e intelligenza.
 

Daria Abashkina

