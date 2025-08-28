All'Ex Centrale del latte di Alba via ai lavori di bonifica e chiusura

Procedono ad Alba le operazioni legate all’ex Centrale del latte di via San Rocco, al centro di un intervento dei Carabinieri lo scorso 23 agosto. In quella occasione erano stati identificati nove braccianti agricoli, tutti regolari, che avevano trovato una sistemazione di fortuna nello stabile abbandonato.

La proprietà ha affidato a una ditta specializzata la messa in sicurezza degli edifici, con chiusura ermetica prevista dal 1° settembre. Parallelamente, il Comune sta coordinando le azioni di ricollocazione per gli stagionali attraverso i datori di lavoro e i progetti sociali come Common Ground.

“È necessario intervenire su più fronti – sottolinea Antonio Di Ciancia –: identificazione, sicurezza dell’area, ma anche assistenza e accoglienza per chi non ha alternative. Non possiamo ignorare che si tratta di persone che lavorano ma non dispongono di un alloggio”.

La situazione è seguita anche dall’ASL CN2, che ha segnalato condizioni igieniche precarie, tali da richiedere un’ordinanza sindacale di bonifica e sgombero per ragioni sanitarie. “Questa vicenda dimostra come sia fondamentale un lavoro congiunto tra forze dell’ordine, sanità e servizi sociali per garantire ordine e sicurezza, senza dimenticare la dignità delle persone”, conclude il comandante.