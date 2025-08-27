Fossano: In Comune la conferenza stampa dell’edizione numero 11 del “Trofeo Balocco CRF Città di Fossano- terzo Memorial Aldo e Alberto Balocco”

È una tradizione calcistica che dal 2015 non ha fine, quella del “Trofeo Balocco CRF Città di Fossano”.

Giunto quest’anno all’ undicesima edizione e alla terza come “Memorial Aldo e Alberto Balocco”, sta nutrendo sempre più passione e interesse tra atleti, appassionati e non solo. E sarà l’occasione per ricordare ancora la recente scomparsa di Alessandra Balocco.

La competizione giovanile, una delle più grandi realtà europee a vedere in campo le maggiori selezioni calcistiche a livello italiano, coinvolgerà la categoria 2013 degli Esordienti.

L’appuntamento si terrà nel weekend dal 5 al 7 settembre allo stadio fossanese Pochissimo di corso Trento, 45.

L’evento, in collaborazione con la Cassa di Risparmio di Fossano CRF, l’azienda dolciaria Balocco, il Comune di Fossano e il sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte, sarà presentato in anteprima in occasione della conferenza stampa in programma venerdì 29 agosto, alle 11, in via Roma, nella sala rossa del Comune di Fossano.

Su Facebook, sulla pagina ufficiale della manifestazione, è stato rivelato da poco il girone A, dove figureranno le selezioni di categoria di Juventus, Monza, Como e Chisola. Le altre selezioni partecipanti (delle 24 totali) saranno ovviamente, oltre ai padroni di casa del Fossano, Bra, Cuneo, Salice, Sampdoria, Genoa, Napoli, Inter, Atalanta, Empoli, Fiorentina, Parma, Torino, Roma, Pisa, Napoli Nord FC.

Novità di quest’anno, anche la partecipazione di quattro importanti selezioni femminili, per valorizzare un movimento sempre più in espansione: Juventus Women, Inter Women, Milan Women e Freedom FC Women (la compagine del Cuneo femminile).