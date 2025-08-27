 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 27 agosto 2025, 10:35

La Ginestra porta al Santuario di Moretta le canzoni del ‘900

Sabato 30 agosto, alle 21, il giardino del santuario della Beata Vergine del Pilone ospiterà un viaggio attraverso le più celebri canzoni italiane. Ingresso libero

La Ginestra porta al Santuario di Moretta le canzoni del ‘900

L’associazione culturale “La Ginestra” apre la stagione autunnale di eventi con un nuovo appuntamento dedicato alla musica e alla storia italiana. Sabato 30 agosto, alle 21, il giardino del santuario della Beata Vergine del Pilone ospiterà “La canzone italiana: colonna sonora della storia d’Italia”, un viaggio attraverso le più celebri canzoni italiane, dal primo Novecento fino ai giorni nostri. Le canzoni, protagoniste indiscusse della serata, racconteranno anni e avvenimenti che hanno segnato la storia del Paese e momenti significativi della vita di ciascuno.

La performance vedrà la partecipazione del professor Bernardino Cagliero alle tastiere, di Chiara Saccheggiani alla voce e di Ezio Tarabra alla chitarra, accompagnati da brevi commenti che contestualizzeranno i brani e ne arricchiranno l’ascolto. L’ingresso sarà libero, offrendo a tutti la possibilità di assistere a questa serata di musica leggera.

Questo evento inaugura la seconda parte della stagione culturale de La Ginestra, che nei prossimi mesi proporrà serate dedicate a storia, arte e letteratura, oltre a una rappresentazione teatrale e al musical Madre Teresa.

c.s.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium