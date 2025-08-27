Sanità Piemonte, Bergesio: "Complimenti e Buon Lavoro a Livio Tranchida neo direttore generale della Città della Salute di Torino"

"La nomina di Livio Tranchida a Direttore Generale della Città della Salute di Torino è un passo importante per la sanità piemontese. Si tratta di un professionista di altissimo livello, che in questi anni a Cuneo ha dimostrato grandi capacità e ha contribuito in maniera determinante ad elevare la qualità dell'Ospedale Santa Croce e Carle, riconosciuto come migliore ospedale hub d'Italia secondo Ministero della Salute e Agenas. Il fatto che il Presidente e la Giunta regionale piemontese gli abbiano chiesto di mantenere, seppur temporaneamente, il ruolo di Commissario a Cuneo per l'avvio della progettazione del nuovo ospedale, è un'ulteriore conferma delle sue competenze e della fiducia riposta in lui. Il dottor Tranchida è un manager di eccellenza, e sono certo che anche nel suo nuovo incarico saprà affrontare con rigore, trasparenza, gioco di squadra e dialogo le sfide che lo attendono”.



Così il Senatore cuneese della Lega Giorgio Maria Bergesio sulla nomina di Livio Tranchida, già Direttore dell’Azienda ospedaliera cuneese, a nuovo Direttore Generale della Città della Salute e della Scienza di Torino.