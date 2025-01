Il comitato Cuneo centro guarda a una Casa del Quartiere, Carluzzo: “Percorso lungo e complesso, ma c’è grande interesse da parte della città”

L’iter di realizzazione di una Casa del Quartiere è lungo e composito ma il comitato di quartiere Cuneo centro ne ha realizzato – nella serata di ieri (martedì 28 gennaio) – il primo, importante, passo: un incontro, occorso nella sede di via Busca, al quale hanno partecipato tantissime realtà e associazioni cittadine, anche di ampia rilevanza come Lilt, PromoCuneo, Mirabilia e Noau.

Relatore della serata Alberto Ubezio, vicepresidente della Casa del Quartiere Donatello, che ha illustrato ai tanti presenti – tra cui anche dei commercianti della zona - le linee guida dal punto di vista burocratico per la costruzione di una Casa del Quartiere.

“Una riunione bella e positiva, nella quale ci si è parlato con grande sincerità e chiarezza avanzando sia i ‘pro’ che i ‘contro’ di una decisione di questo tipo – ha commentato il presidente del comitato, Pietro Carluzzo -. Un momento di condivisione importantissimo, unito alla dimostrazione di quanto i soggetti della città siano interessati sull’argomento; il percorso guarda al medio-lungo termine, sarà lungo e irto di difficoltà specie perché il nostro centro storico è complesso dal punto di vista sociale, culturale ed economico. Ma l’idea è quella di creare aggregazione e connettere realtà associative creando un vero e proprio gioco di squadra, attualmente inesistente”.

Proprio da via Busca parte il progetto, quindi, diffondendosi nel resto del quartiere, come ricorda Carluzzo: “Siamo positivi e fiduciosi. La voglia di mettersi in gioco c’è ed è stata profondamente manifestata; partiamo e vediamo a che punto riusciamo ad arrivare, con costanza e senza intenzione di lasciarci abbattere dalle complessità”.

Il comitato ha deciso di riaggiornarsi sull’argomento tra circa un mese. In un incontro operativo simile a quello di ieri sera si stenderà finalmente il ‘time-sheet’ utile a scandire i passi verso la concretizzazione del progetto.