Ceresole d'Alba: ultimi giorni per iscriversi ai servizi extrascolastici comunali

C'è tempo fino a venerdì 29 agosto per iscriversi ai servizi extrascolastici del Comune di Ceresole d'Alba. La riunione di presentazione si è svolta martedì 26 agosto, ma chi non ha potuto partecipare può ancora procedere con l'iscrizione.

I servizi offerti coprono tutte le esigenze delle famiglie. Il pre-orario è disponibile dalle 7 alle 8 per la scuola dell'infanzia e dalle 7.20 alle 8 per primaria e secondaria. Per i più piccoli della scuola dell'infanzia è attivo anche il post-orario dalle 16 alle 17.30, con merenda (a carico delle famiglie) e attività di gioco.

Per gli studenti di primaria e secondaria è invece disponibile il servizio doposcuola con diverse formule di frequenza: dal lunedì al venerdì oppure con pacchetti da uno a tre giorni fissi a settimana. Il programma prevede il pranzo (buono pasto escluso), un momento di gioco libero e poi lo svolgimento dei compiti in gruppi misti per sviluppare collaborazione e autonomia. Chi non usufruisce della mensa può rientrare alle 13.45 (elementari) o alle 14.30 (medie).

Sono disponibili le slide della presentazione ed il link alla sezione informativa: https://www.comune.ceresoledalba.cn.it/it-it/avvisi/2025/iscrizione-servizi-scolastici-comunali-359289-1-35e11b25fa1d05f87927090c0e28c390 .