Alba saluta il dottor Franzero: in pensione dopo 42 anni al servizio dei cittadini

Il sindaco Alberto Gatto ha accolto in Municipio il dottor Elio Franzero accompagnato dalla moglie Domenica Maretto e dal figlio Enrico.

Dal 23 agosto ha cessato la sua attività quale medico di Medicina generale nel Distretto di Alba dove era in servizio dal 1983. Franzero, inoltre, nel 2010 era stato insignito nella Sala consiliare del Comune di Alba del diploma di Cavaliere conferito dal Presidente della Repubblica.

Il sindaco Alberto Gatto: “A nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la nostra comunità, desidero esprimere la più sincera gratitudine al dottor Elio Franzero, che dopo oltre quarant’anni di servizio conclude la sua attività di medico di base e si avvia al meritato pensionamento. Il dottor Franzero non è stato soltanto un punto di riferimento professionale, ma anche una presenza costante, attenta e umana per i suoi pazienti. Lo ringraziamo profondamente per aver seguito con cura, passione e grande disponibilità intere generazioni di cittadini. A lui vanno i nostri migliori auguri per questo nuovo capitolo della sua vita, con l’auspicio che possa dedicarsi con serenità e soddisfazione ai suoi affetti e alle sue passioni”.

Si ricorda agli assistiti del dottor Franzero di effettuare la scelta di un nuovo medico fra quelli disponibili nel Distretto di Alba secondo le seguenti modalità:

1) Presentandosi personalmente presso gli sportelli delle sedi territoriali di scelta e revoca muniti di tessera sanitaria europea. Nel caso in cui si fosse impossibilitati a presentarsi di persona, si può comunque inviare una persona appositamente delegata, munita di

• documento di riconoscimento in corso di validità

• delega debitamente compilata e firmata

• copia del documento di riconoscimento del delegante.

2) Utilizzando la Scelta e Revoca on-line e collegandosi all’applicativo “IL MIO MEDICO” ( https://www.salutepiemonte.it/servizi/il-mio-medico?nid=75 )

3) Tramite mail inviando la richiesta all’indirizzo aslcn2@legalmail.it allegando documento dell’assistito e il nome Medico che si intende scegliere.

Chi non ha effettuato la scelta entro il 23 agosto 2025, rimarrà iscritto nell’anagrafe sanitaria ma senza Medico.

Per ogni ulteriore ed eventuale chiarimento ci si può rivolgere telefonicamente al n. 800530530 (da numero fisso) – 0172417000 (da cellulare).