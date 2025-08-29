Notte Bianca Fino all’Alba, il consigliere Emanuele Bolla: “Un segnale positivo per i giovani, grazie agli organizzatori”

La Notte Bianca Fino all’Alba si prepara a tornare anche nel 2025. L’evento, rinato nel 2022 dopo molti anni di sospensione, ha saputo in pochi anni consolidarsi come appuntamento di riferimento per la città, grazie alla collaborazione con Wake-Up e, dal 2023, con la Giostra delle Cento Torri.

Il consigliere comunale Emanuele Bolla esprime soddisfazione per la riconferma della manifestazione: “Una delle eredità che abbiamo lasciato alla città è stata la consapevolezza che i giovani possono divertirsi nel rispetto della comunità e che anche nelle piazze del centro si può fare musica offrendo una proposta di intrattenimento accessibile. La riconferma di questo evento è la prova della bontà di quanto costruito insieme a Wake-Up. Nel tempo si è creata una sinergia con la Giostra delle Cento Torri, che ha trovato all’interno del palinsesto la giusta collocazione per la Bela Trifolera. Siamo felici che le cose buone rimangano e speriamo che l’edizione di quest’anno possa essere un successo come sempre, mantenendo un sano equilibrio tra le esigenze della città e il diritto delle persone di divertirsi in piena”.

Per Bolla la Notte Bianca, giunta così alla sua quarta edizione consecutiva, rappresenta “una buona notizia per i nostri giovani, mentre un ringraziamento va agli organizzatori”.