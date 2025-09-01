Il professor Carlo Spartaco Capogreco a Cuneo per “Attraverso la memoria”

L’Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea in Provincia di Cuneo “D.L. Bianco” è lieto di annunciare la conferenza Internamento ebraico e Shoah in Italia, affidata all’autorevole voce di Carlo Spartaco Capogreco. L’incontro è in programma lunedì 8 settembre 2025, alle ore 18.00, presso la Sala CDT di Cuneo.

Professore ordinario di Storia contemporanea all’Università della Calabria, Capogreco ha dedicato lunghi anni a restituire visibilità ai campi di internamento fascisti allestiti tra il giugno 1940 e il settembre 1943, argomento trattato nel volume I campi del duce (Einaudi 2004), frutto di un lavoro pionieristico che ha visto lo studioso mappare e recuperare dall’oblio decine di strutture in tutta la penisola e nei territori balcanici annessi.

Col recente volume intitolato I campi di Salò (Einaudi, 2025), risultato finalista al Premio letterario Acqui-Storia 2025, Capogreco svolge una mappatura storico-geografica completa, finora mancante, dei “campi provinciali” per ebrei, istituiti dalla Repubblica Sociale Italiana in seguito all’ordinanza di polizia numero 5 del 30 novembre 1943.

Nel corso dell’incontro il prof. Gigi Garelli dialogherà con l’autore, arricchendo di riflessioni e domande un percorso di approfondimento dal preciso rigore accademico. L’incontro si inserisce nel ciclo di appuntamenti della 27 ª edizione di “Attraverso la Memoria”, un cammino di consapevolezza promosso dal Comune di Borgo San Dalmazzo in collaborazione con l’Istituto Storico, altri Enti e realtà del territorio, volto a valorizzare la memoria storica e a promuovere una riflessione condivisa sui temi della deportazione, dell’internamento e della persecuzione razziale.

La serata dedicata alla memoria storica trova un potente collegamento con l’8 settembre 1943, data cruciale in cui l’annuncio dell’armistizio segnò l’inizio di una nuova e drammatica fase per l’Italia. Con il crollo dell’alleanza con la Germania nazista, il paese si ritrovò diviso: il Sud sotto il controllo degli Alleati e il Nord occupato dalle forze nazifasciste. Questo evento non solo accelerò la repressione politica e la persecuzione degli oppositori, ma aprì anche la strada alla deportazione degli ebrei italiani e stranieri, nonché la collaborazione diretta dell’Italia di Salò al genocidio nazista.

La partecipazione alla conferenza è libera e gratuita. Ai docenti che l’8 settembre effettueranno la registrazione presso l’apposito punto accoglienza, verrà rilasciato un attestato di frequenza, valido ai fini della formazione e dell’aggiornamento professionale.

Il programma di Attraverso la Memoria è disponibile a questo link: bit.ly/3HD42gv.

Per informazioni: segreteria.culturale@istitutoresistenzacuneo.it