Dronero ha un nuovo assessore: incarico alle Politiche Sociali e Giovanili per Miriana Aimar

Nuovo incarico presso l’amministrazione comunale di Dronero. Venerdì 29 agosto il sindaco di Dronero, Mauro Astesano, ha accolto le dimissioni dell’assessore Maria Grazia Gerbaudo e proceduto alla nomina di Miriana Aimar quale nuovo assessore comunale, con delega all'Area "Dronero che sostiene".

Una seduta carica di emozione, con i ringraziamenti innanzitutto all’assessore Gerbaudo per l’incarico svolto. Queste le parole del sindaco Astesano: "Desidero innanzitutto rivolgere un sentito ringraziamento alla Dottoressa Maria Grazia Gerbaudo per l'impegno straordinario profuso quale assessore alle politiche sociali. Il suo lavoro instancabile è stato sempre orientato al bene di tutta la nostra comunità e, in particolare, a favore di coloro che si trovano in situazioni di maggiore fragilità e bisogno.

Comprendo perfettamente la sua decisione, dettata da impegni familiari che richiedono la sua presenza anche lontano da Dronero, e apprezzo il senso di responsabilità dimostrato nel compiere questa scelta. Al contempo, rivolgo il mio più caloroso saluto di benvenuto e i migliori auguri di buon lavoro a Miriana Aimar, che sono certo saprà portare avanti con dedizione e competenza le importanti deleghe che le sono state affidate. La sua nomina rappresenta una garanzia di continuità nell'azione amministrativa e un investimento nel futuro della nostra città."

È una giovane donna Miriana Aimar, ma già con un buon bagaglio di esperienza per quanto riguarda il contesto dell’amministrazione comunale. Nata a Cuneo il 12 luglio 1995 e residente in Dronero, ricopriva infatti il ruolo di consigliere ed ora, in qualità di assessore, assume contestualmente anche la delega alle Politiche Giovanili, precedentemente affidate all'assessore Carlo Giordano. Un ruolo importante, affidatole anche per la sua professione di insegnante e quindi la sua conoscenza a stretto contatto con le nuove generazioni.

“Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità e profonda gratitudine per la fiducia che il Sindaco Astesano ha riposto in me - le sue prime parole -. Essere chiamata a ricoprire un ruolo così importante per la nostra comunità rappresenta un onore ma anche una sfida che affronterò con determinazione e passione. Desidero ringraziare sentitamente Maria Grazia per il lavoro straordinario svolto in questi anni. La sua dedizione e competenza hanno creato solide basi che mi permetteranno di operare al meglio fin da subito.

Sono particolarmente grata per la sua disponibilità a continuare a collaborare su queste tematiche così cruciali per il benessere sociale della nostra città. L'aggiunta della delega alle Politiche Giovanili rappresenta per me un'opportunità preziosa di lavorare in maniera integrata su più fronti, creando sinergie tra le diverse fasce della popolazione e costruendo una rete di sostegno che abbracci tutta la comunità dronerese."

Una decisione presa con grande senso di responsabilità quella dell’assessore Gerbaudo, che dice: "La decisione di dimettermi dall'incarico di assessore è stata ponderata e motivata esclusivamente da impegni familiari che richiedono tempi e attenzioni non compatibili con il ruolo di assessore, che merita invece dedizione totale e presenza costante. Voglio però sottolineare che questa scelta nasce da un profondo senso di gratitudine verso la città di Dronero e i suoi cittadini, che mi hanno permesso di vivere un'esperienza umana e professionale straordinaria.

È proprio per questo senso di riconoscenza e per l'affetto che nutro verso la nostra comunità che ho accettato con entusiasmo di rimanere a disposizione del nuovo assessore Miriana Aimar, offrendo la mia collaborazione e il mio supporto per garantire continuità nell'azione amministrativa. Sono convinta che insieme potremo continuare a lavorare efficacemente per il benessere dei nostri concittadini, soprattutto di quelli più fragili."

I NUOVI ASSETTI

Con la nomina di Miriana Aimar, l'Area "Dronero che sostiene" comprende le seguenti deleghe: Sanità, Assistenza, Politiche Sociali, Politiche per le Famiglie, Associazioni ed Enti di settore, oltre alle Politiche Giovanili.

L'assessore Carlo Giordano mantiene le funzioni relative all'Area "Dronero: Sapere e Cultura" con le deleghe a Istruzione, Cultura e Politiche di Integrazione.

La Dott.ssa Maria Grazia Gerbaudo, pur cessando dal ruolo di assessore, continuerà a collaborare con l'amministrazione comunale, fornendo supporto tecnico e consulenza nell'ambito delle politiche sociali, sanitarie e giovanili.