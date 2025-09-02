Al Monastero di San Biagio di Mondovì "un passo mio - Camminare per ritrovarsi"

Che cosa serve davvero agli adolescenti di oggi? Non solo libri, verifiche e obiettivi da raggiungere. Serve tempo. Spazio. Occasioni in cui fermarsi e ascoltarsi. Momenti in cui scoprire che non sono soli nelle loro paure, nei loro silenzi, nei loro sogni.

Per questo nasce “Un passo mio – Camminare per ritrovarsi”, una giornata interamente dedicata ai ragazzi e alle ragazze dai 14 ai 19 anni, che si svolgerà lunedì 8 settembre al Monastero di San Biagio di Mondovì. Un luogo suggestivo, immerso nella natura, che diventerà teatro di camminate simboliche, attività di gruppo, laboratori creativi e momenti di condivisione guidati dagli psicoterapeuti dell’Istituto Adler di Cuneo.

Non si tratta di un corso, né di una lezione. È un’esperienza. Un’occasione per rallentare, respirare e dare valore anche alla fatica, agli inciampi, ai dubbi che fanno parte della crescita. Un giorno per scoprire che ogni passo, piccolo o grande, può essere un passo verso se stessi.

Gli organizzatori raccontano: «In un tempo che spesso chiede ai giovani di correre e performare, vogliamo proporre uno spazio diverso, dove sentirsi accolti senza giudizio e sostenuti nella propria unicità».

Programma della giornata: Ore 9.30: ritrovo con colazione conviviale, Attività simboliche ed esperienziali nei sentieri e nel frutteto del Monastero, Pranzo al sacco portato dai partecipanti. Ore 17.30: chiusura con merenda condivisa. Quota di partecipazione: 60 euro

Info e iscrizioni: Iscrizioni online: Modulo Google, Per informazioni: Facebook Adler Cuneo, Luogo: Monastero di San Biagio. L’iniziativa è ideata e condotta da Luca Burdisso e Jessica Sidoli, psicoterapeuti dell’Istituto Adler di Cuneo.